Recorte a IEE pone en riesgo elecciones, advierten

El recorte presupuestal al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihua-hua pone en riesgo el desarrollo del proceso comicial de este año, cuando se renovarán los 67 ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones, aseguró Arturo Meraz González, consejero presidente del organismo público.Explicó que el recorte aprobado por el Congreso del Estado representa un 22 por ciento del presupuesto total solicitado para la operación del IEE y la preparación de las elecciones, cuando deberán desarrollar actividades adicionales en comparación con los comicios de 2016 y requieren contratar mayor personal por ser un proceso concurrente.Por ello, argumentó, los consejeros acordaron interponer el juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para salvaguardar el proceso comicial y el derecho de los chihuahuenses a emitir el sufragio el 1 de julio.“Sentimos un detrimento que puede poner en riesgo el buen desarrollo de un proceso electoral que es vital y lo único que no deseamos es que algo salga mal por la falta del recurso que se analizó que se requería”, afirmó.El Consejo Estatal del IEE aprobó un presupuesto de egresos con 333 millones 699 mil 368.64 pesos para la operación del Instituto durante este año electoral y el Congreso del Estado determinó una reducción de 72 millones de pesos y les autorizaron poco más de 261 millones de pesos.Meraz explicó que al acudir a la autoridad jurisdiccional para inconformarse por el recorte presupuestal manifestaron que Chihuahua no sólo es una entidad grande geográficamente, sino con muchas complejidades territoriales y logísticas.Sin embargo, destacó, que si el presupuesto solicitado se compara con los de otras entidades similares a Chihuahua o estados fronterizos, el IEE pidió un monto inclusive menor que cualquiera de estas.Además, dijo que el presupuesto es menor inclusive que el de 2016, cuando les autorizaron 270 millones y si bien entonces hubo elección de gobernador, igual ahora deben disponer de todas las casillas electorales y boletas para garantizar el derecho al voto de los chihuahuenses.“Esos 270 millones de 2016 a valor presente son aproximadamente 298 millones de pesos por la inflación y hay quien pueda decir que podríamos pedir 300 millones, pero ahora tenemos actividades adicionales”, argumentó.Por ejemplo, dijo que en el proceso de 2016 contaron con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua, que contrató unas mil 200 personas para capacitación y supervisión electoral, que se encargan también del enfajillado, sellado y empacado de boletas, así como de la recuperación de paquetes electorales el día de la jornada.También, agregó, este personal apoyó en los recuentos que se tuvieron que realizar ante las impugnaciones que se presentaron.Ahora, como las elecciones son concurrentes, coinciden las locales con las federales en las que se elegirá presidente de la República, senadores y diputados federales, el INE requiere de este personal para sus propias actividades.Por lo que el IEE requiere contratar alrededor de mil personas para las 67 asambleas municipales, conde se encargarán del enfajillado, sellado y empacado de las boletas de la elección local, así como de la recuperación de paquetes electorales el día de la jornada.“Exclusivamente ese personal, por ejemplo, cuesta cerca de 31 millones de pesos de servicios personales: entre nómina, viáticos y gastos de campo; eso no estaba contemplado en el presupuesto de hace dos años, por eso la sumatoria aritmética nos da los 333 millones de pesos, no es que hayamos inflado el presupuesto”, subrayó.El consejero presidente del IEE afirmó que si bien por el momento no han realizado un análisis a fondo del impacto que tendría el recorte y cómo podrían organizar el proceso electoral con el recorte que les aplicaron, están seguros que se pone en riesgo algunas de las actividades relacionadas con los comicios.Comentó que si bien hay quien piensa en medidas como la reducción de la plantilla laboral y bajar los salarios de los consejeros, el impacto presupuestal es mínimo, ya que no pueden disminuir la cantidad de boletas a imprimir, la operatividad de las casillas y el funcionamiento de las asambleas en los 67 municipios del estado.“Hay un impacto global al proceso electoral, no es sólo la operatividad del instituto… sino que este implica un impacto a un proceso ya en marcha, es la base de la situación que hemos planteado al Tribunal”, dijo.El Congreso del Estado fue notificado de la impugnación que presentó el IEE por el recorte de presupuesto que tuvo el organismo electoral para el 2018.Según explicó personal del Congreso, luego de que se recibe la notificación tienen 72 horas para responderla.Personal del Congreso comentó que desconoce cómo la autoridad electoral puede señalar que se reconsidere y modifique el presupuesto asignado. (G. Minjáres, con información de O. Chávez / El Diario)

