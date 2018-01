La Auditoría Superior del Estado reveló irregularidades y daños a la Hacienda Pública por hasta 822 millones 800 mil 960 pesos durante 2016, de los que 172 se atribuyen al gobierno de Javier Corral y 650 al de César Duarte.De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública que hizo la ASE, el presunto desfalco por 172 millones 321 mil 048 pesos ocurrió de octubre a diciembre del año pasado, ya en la administración del actual gobernador, y se atribuyen a la adjudicación improcedente de contratos directos para medicamentos a sobreprecios.Debido a que no se acreditó la necesidad de la adjudicación directa, explica el informe, la adquisición referida debió haberse licitado de forma pública.En tanto, durante el último período del exmandatario César Duarte, del 1 de enero al 3 de octubre, se detectaron sobreprecios, pensiones no autorizadas y hasta construcciones y compras innecesarias, irregularidades que suman en total 650 millones 479 mil 912 pesos.El 6 de octubre de 2016, a dos días de iniciado el nuevo gobierno, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, autorizó la adquisición de medicamentos mediante adjudicación directa por un monto máximo de 172 millones 321 mil 48 pesos en el plazo del 6 de octubre al 31 de diciembre de 2016.“El ente no cuenta con los elementos que acrediten que peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado o del país.“Se determina la improcedencia de la excepción invocada y en consecuencia esta adquisición se debió licitar públicamente”, determinó la Auditoría Superior Estatal.El organismo estableció que “existen elementos suficientes que permiten presumir daños a la Hacienda Pública causados por servidores públicos adscritos al ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo”.En esa licitación, que otorgó contratos abiertos a 39 proveedores para la adquisición de medicamentos, la ASE detectó además sobreprecios por 5 millones 792 mil 345 pesos.“Con lo anterior queda de manifiesto que al adjudicar las adquisiciones de medicamento no se garantizaron al ente público (Pensiones Civiles) las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, ni se observaron los criterios de economía, eficacia y eficiencia”, señaló la ASE.También en los primeros días del gobierno de Corral, se detectó otra compra con sobreprecio en la compra de medicamentos a la empresa Futufarma.“De la prueba realizada se determinó en un sobreprecio de un millón 172 mil 703 pesos en un importe facturado de un millón 947 mil 61 pesos, es decir un 60 por ciento sobre los costos en los mismos medicamentos que el organismo ha adquirido”, concluyó el informe.De acuerdo con el informe, la ASE no consideró solventada ninguna de las observaciones aún con las explicaciones dadas por Pensiones Civiles.En el caso de los sobreprecios de Futufarma, la ASE comparó los costos pagados por el Estado con los precios de mayoreo o especiales para instituciones de gobierno.El órgano fiscalizador recordó en su informe que de acuerdo con el artículo 10 fracción VII de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, y el Estatuto Orgánico del mismo, es el director de la institución quien tiene la obligación de controlar el funcionamiento del ente.Pensionó Duarte a su hermano irregularmenteEn la auditoría correspondiente al ejercicio de la administración de César Duarte, las irregularidades sumaron 650 millones 479 mil 912 pesos.La mayor irregularidad que detectó la ASE fue la erogación de recursos por la firma de contratos por 383 millones 669 mil 497 pesos correspondientes a la edificación de viviendas en Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Juárez y Delicias.En los contratos analizados, la ASE observó que Pensiones Civiles habría hecho la licitación a modo para beneficiar a un único proveedor.“Este Órgano Técnico determina que existen elementos suficientes que permiten presumir que Pensiones Civiles del Estado, estableció los requisitos antes mencionados con el fin de beneficiar a la persona moral denominada Constructora Casas Grandes SA de CV, ya que es este el único que se encontraba en posibilidad de cubrir los referidos requisitos, lo que limita la libre participación”, concluyó la ASE.Por la adquisición de medicamentos, se detectaron varias irregularidades al comprar a proveedores distintos a los ganadores de una licitación pública. Una de las observaciones es de 152 millones 11 mil 734 pesos y otra por 94 millones 173 mil 100 pesos.El desfalco en Pensiones detectado por la auditoría financiera y de obra pública, llegó incluso al otorgamiento irregular de la pensión por jubilación a Crescenciano Duarte Jáquez, hermano del exmandatario, sin que se hayan cubierto los pagos necesarios para tener derecho a la prestación.Por todas las irregularidades, el Congreso del Estado instruyó a la ASE para que inicie los procedimientos civiles, penales o administrativos que correspondan para ejercer las acciones legales en contra de los funcionarios responsables de los daños a la Hacienda Pública.Se buscó a Alberto Herrera, titular de Pensiones Civiles para conocer su postura sobre las observaciones, sin embargo hasta el cierre de la edición el funcionario no estuvo disponible.

