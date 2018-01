Al menos 15 ciudadanos buscan postularse como candidatos independientes a las alcaldías de 14 municipios en el estado de Chihuahua, de acuerdo con datos preliminares de las autoridades electorales locales.Entre las 15 personas se encuentran los actuales presidentes municipales de Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral, Héctor Armando Cabada Alvídrez y Jorge Alfredo Lozoya Santillán, respectivamente, quienes buscan reelegirse en los cargos por la vía independiente.Al cerrar ayer el plazo para entregar la manifestación de intención de buscar una candidatura independiente para los ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, el Instituto Estatal Electoral (IEE) reportó que tenían 28 solicitudes para los distintos cargos locales de elección popular y de manera extraoficial conocían de otras tres.Sin embargo, Oksana Volchanskaya, directora de Comunicación Social del IEE, dijo que no descartan que la cantidad aumente porque el plazo para entregar la solicitud terminó anoche a las 23:59 horas.“Tenemos estos registros en la sede del Instituto, pero sabemos que en las asambleas municipales hay más, pero no han llegado a Chihuahua, información que se podrá tener después del cierre del plazo”, explicó.Las solicitudes registradas hasta ayer en el IEE para participar en la elección de este año para ayuntamientos por la vía independiente corresponden a los municipios de Juárez, Ahumada, Guadalupe, Chihuahua, Satevó, Julimes, Casas Grandes, Janos, dos en Nuevo Casas Grandes, Santa Isabel, Guachochi, Villa Matamoros y Valle de Zaragoza.Por la tarde se conoció de la solicitud que presentó Lozoya para buscar la reelección en Parral, pero como el trámite lo hizo en la asamblea de ese municipio, la información oficial no se encontraba registrada ante el Instituto todavía no era contabilizada.Además, a través de información periodística trascendió la solicitud de registro de una aspirante a candidata independiente para la sindicatura municipal de Parral y un aspirante a diputado local por el distrito 21 con sede en la misma ciudad.Para las sindicaturas el IEE había recibido hasta anoche las solicitudes de aspirantes en los municipios de Juárez, Janos, Ahumada y Delicias.Mientras que para los distritos electorales locales tenían 10 solicitudes correspondientes a los nueve distritos con sede en Ciudad Juárez, dos de ellas para el 08.Pero de acuerdo con información proporcionada por la Asamblea Municipal Electoral de Juárez (AMEJ), por el distrito 08 hasta anoche había cuatro aspirantes que solicitaron su registro de manera formal, pero al IEE no le ha llegado la información completa.El presidente de la AMEJ, Víctor Edgar Villegas Baray, informó que ayer por la tarde acudió una cuarta persona a presentar su manifestación como aspirante a diputado local por el distrito 08, a quien sólo identificó como Arturo Chávez.

