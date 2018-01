Anorexia y bulimia repuntan en el estado

A la par del incremento en los niveles de obesidad en el estado, los trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia también han ganado terreno hasta el grado de que del año antepasado al pasado se duplicaron.Datos preliminares de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno federal documentan ambas enfermedades crecieron 130 por ciento en un año.De acuerdo con esta dependencia, los casos diagnosticados el año pasado sumaron 94 cuando en 2016 la cifra cerró en 41.Autoridades de la Secretaría de Salud no estuvieron disponibles para atender una entrevista para conocer más detalles sobre los casos.Estos trastornos del orden mental tienden a acrecentar su presencia en la sociedad sobre todo en la población adolescente sin que las respectivas familias los perciban, explicó José Salazar Montes, presidente local del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua.“Se han venido incrementando por cuestiones de moda e imagen”, dijo el especialista. “Estos modelos de belleza están causando que la población siga patrones de conducta y los padres de familia no estamos a veces al pendiente de estos cambios que están generándose en nuestros hijos”.Salazar Montes indicó que la anorexia y la bulimia pueden eliminarse mediante una terapia psicológica que en la mayoría de los casos prescinde de medicamentos.Este tratamiento, detalló, exige a quienes sufren el problema una gran fuerza de voluntad porque se basa en cambiar el concepto que una persona tiene de sí misma.“Son trastornos que pueden trabajarse, pero necesitamos estar muy al pendiente no sólo de las causas, sino de las primeras señales de peligro. No lo hacemos porque estamos metidos en el trabajo o pensamos que es una etapa juvenil que va a pasar”, comentó el psicólogo.En el caso del estado, ambas enfermedades afectaron el año pasado a 19 hombres y a 75 mujeres, detalla la Secretaría de Salud federal.Jaime Oest Dávila, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez, consideró que, en su carácter de psicosociales, estos problemas deben atenderse en el seno familiar.“Son situaciones psicológicas que afectan sobre todo a adolescentes que quieren verse muy esbeltas para ser aceptadas. Son problemas de aceptación que deben atenderse en el hogar, donde se debe inculcar la autoapreciación en los adolescentes”, dijo el titular de la organización.El último corte estadístico preliminar de las autoridades federales indica que al cierre del año pasado sumaron 2 mil 858 casos de anorexia y bulimia, cuando a lo largo del antepasado hubo sólo 2 mil 326.

