Ante la suspensión de la licencia colectiva que amparaba el porte de armas al personal de la Agencia de Seguridad Integral (ASI) S. A. de C. V., la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece a los empresarios el incorporar a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) al personal de seguridad para proporcionarles el armamento.De momento, advirtió, los empresarios deben desarmar a sus escoltas o de lo contrario éstos tendrán problemas legales.El fiscal Jorge Arnaldo Nava López dijo que varios empresarios se han acercado para tratar de subsanar el problema de la suspensión de la licencia colectiva que por medio de ASI les permitía el uso de armamento de grueso calibre.“La opción que se les está dando es que se adhieran a la licencia especial que tiene la Fiscalía General del Estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad donde estas personas, posterior a una capacitación corta, puedan ser armados con armamento oficial de la FGE”, dijo el abogado.Para ellos deberán recibir una capacitación, que junto con el armamento, tendrá un costo para los interesados, aclaró.“Se trata de una licencia especial que tiene la CES para la seguridad empresarial, donde los interesados aportan una cuota económica para la adquisición del armamento y se les capacita para que puedan portar las armas de fuego”, explicó.Aclaró que los guardias deberán pasar los filtros de control de confianza de la FGE, como lo hace cualquier otro elemento que portará armas de fuego oficiales.Por lo que personas como el jefe de escoltas de una reconocida familia juarense, detenido la semana pasada, no podrá ser autorizada para la portación de armamento oficial por sus antecedentes.Como se informó, Abel Castillo Villasana fue capturado por policías municipales luego de que baleó a un subalterno, con quien discutió por una mujer que los acompañaba en la habitación de un motel.Pero este no es el único caso en el que está involucrado un guardia de seguridad privado de la agencia propiedad del general retirado Alejandro Sandoval.“Hay diversas irregularidades y delitos en los que se involucra a elementos de la ASI, hemos integrado estos expedientes por delitos que son desde lesiones, irregularidades en los portes hasta homicidios y de todo se ha dado vista a la Procuraduría General de la República por estos hechos delictivos”, precisó el fiscal.Nava López dijo que la FGE está en espera de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informe que el retiro de licencia colectiva que ampara la portación de armas de fuego.“Hemos estado en espera del documento formal. De manera extraoficial tenemos un oficio de esta misma agencia que hacen saber a sus clientes que deben entregar el armamento asignado a sus escoltas por tener un problema administrativo en la licencia colectiva”, dijo el fiscal.“Estamos en espera del documento para que en caso de detener a los elementos de ASI que porten armas dentro de esta licencia colectiva proceder a su arresto por la posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”, refirió Nava López.

