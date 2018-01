Denuncian bloqueos de grupos armados en Largo Maderal

Madera— Pobladores del ejido Largo Maderal denunciaron el bloqueo de cargamentos de madera por parte de grupos armados de la región, sin que las autoridades solucionen la situación.El bloqueo comercial, que ciudadanos del ejido atribuyen a un grupo armado, mantiene el temor en la zona, porque la principal actividad comercial depende del traslado y comercialización de madera.Habitantes aseguran que el crimen organizado opera de manera impune porque tienen apoyo de las Policías municipales, de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).“No es posible que a plena luz del día los malandros se desplacen de un lado a otro en caravanas de decenas de vehículos y la Policía no los vea, claro que los ven, es más, yo he visto a los policías platicando con los delincuentes en Gómez Farías”, dijo un transportista afectado.“Viajo con frecuencia a la Sierra, me he encontrado retenes de malandros, los he visto circular por las carreteras como si nada, una vez hasta me quitaron el dinero”, añadió el chofer.Un residente de una comunidad alejada de la cabecera municipal de Madera comentó que ahora la seguridad está en manos de los delincuentes. “Antes los de la Municipal venían de vez en cuando a darse la vuelta, ahora los que vienen son los sicarios”, dijo.“Por aquí (una ranchería del ejido El Largo cuyo nombre se mantiene en reserva para evitar represalias) frecuentemente pasan muchas camionetas con hombres armados, encapuchados, vienen, dan sus vueltas y se van, ya no matan a nadie, como que nada más vienen a vigilar”, aseguró el habitante.“Los policías estatales con frecuencia le quintan dinero a la gente aquí en Madera, les inventan delitos o simplemente hasta porque el vehículo no trae placas. Estas acciones ya las reportamos a los jefes de la Policía pero parece no importarles”, comentó un comerciante.