El gobernador Javier Corral Jurado exigió al presidente de México, Enrique Peña Nieto dar trámite a la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, presentada hace 4 meses.Corral Jurado señaló que ya pesan sobre el exgobernador 10 órdenes de aprehensión por el desvío de mil 200 millones de pesos, una parte hacia el PRI nacional. “Corresponde a Peña demostrar que no protege a César Duarte aún con los desvíos al PRI nacional”, enfatizó.En conferencia de prensa ofrecida en Ciudad Juárez, el mandatario refirió que su gobierno a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), “ha trabajado rigurosa, profesional, seria, técnica y científicamente, para acreditar las denuncias por el latrocinio cometido al dinero público y el desvío hacia el PRI” por lo que ahora toca a la Federación hacer lo que le corresponde.“Ya no hay justificación alguna para el retraso. Se les está pasando de tueste. En septiembre entregamos diez órdenes de aprehensión que acreditan igual número de comisión de presuntos delitos del exgobernador”, añadió.Agregó que involucrado con Duarte, el exsecretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez fue vinculado ayer en la madrugada a proceso por dos delitos más y un año de prisión preventiva como medida cautelar por peculado agravado.Corral Jurado asentó que las investigaciones hechas por la Fiscalía fueron completas y robustas, basadas no solamente en testimonios sino de manera técnica que han conjuntado un gran número de pruebas, análisis financieros, análisis de información electrónica y el cotejo de la ruta del dinero por medio de depósitos bancarios y transferencias.Afirmó que no se han creado testigos a modo y el compromiso del Estado es indiscutible e ineluctable para con el pueblo chihuahuense y por ello aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias y donde topen los niveles de responsabilidad.“Yo sí quiero hacer un llamado respetuoso, pero firme, enérgico, al Gobierno de la República para que dé trámite ya, a la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte”, insistió.

