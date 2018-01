Chihuahua 'libre' de influenza: Salud

A tres meses de que inició la temporada invernal —de acuerdo con la secretaría de Salud— que concluye a mediados de mayo, Chihuahua se mantiene libre de influenza a pesar de que en otros estados los casos continúan al alza.Un informe semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) indica que, hasta la penúltima semana del año pasado, todas las entidades excepto Chihuahua y Campeche registraban contagios de esta enfermedad.En la presente temporada, la Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Colima son los territorios más afectados por la influenza, según el último corte del sistema federal que contabilizaba 413 casos hasta la penúltima semana de diciembre.El Diario intentó contactar al epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Gobierno Chihuahua, pero, hasta el cierre de esta edición, el funcionario no estuvo disponible para atender la solicitud de entrevista.Hasta ahora, las únicas cinco defunciones asociadas a la influenza han ocurrido en Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Yucatán.En el país, las estadísticas muestran que los casos se multiplican cada semana, de tal modo que, por ejemplo, de la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre hubo 45 reportes y la siguiente semana, la del 3 al 9 de diciembre, 83.Aunque las autoridades no proporcionaron detalles sobre los motivos por los que la presencia de la influenza ha sido nula en Chihuahua, en otras ocasiones, médicos del Sector Salud han dicho que es un reflejo de que las personas siguen las recomendaciones preventivas y se aplican las vacunas.De acuerdo con el último corte del Programa de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, hasta ayer, 56.3 por ciento de la población meta ha sido vacunada contra la influenza.Según estos datos, el programa gubernamental ha conseguido aplicar 60 mil 679 dosis de una meta de 107 mil 783 en Ciudad Juárez y los otros municipios de la zona norte del estado que integran la Jurisdicción.La inmunización es gratuita en cualquier centro de salud y también en las unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).Hasta ahora no hay mutaciones relacionadas con cambios antigénicos ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de la influenza, informó el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).El InDRE dio a conocer que tampoco ha encontrado resistencias del virus al oseltamivir, el fármaco con que se trata la enfermedad. (Fernando Aguilar)

