La obesidad alcanzó el año pasado niveles récord en el estado de Chihuahua, lo que preocupa a expertos en el ámbito de la salud.La cantidad de personas obesas se duplicó del 2015 al 2017 al pasar de 13 mil 319 diagnosticadas a 28 mil 191, lo que significa un aumento del 111.6 por ciento, revelan cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).Del 2016 al 2017, el aumento de casos corresponde al 59.5 por ciento al pasar de 17 mil 672 a los 28 mil 191, detallan los números oficiales.Leticia Chavarría Villa, integrante del Comité Médico Ciudadano de Ciudad Juárez, atribuyó el aumento de la obesidad en el país a las dificultades económicas de la población para comprar alimentos sanos, la falta de educación en salud y la poca actividad física.En el caso de la economía, sostuvo que el poco poder adquisitivo que tienen muchas familias las obliga a consumir alimentos que son baratos, están a la mano y sólo sacian el hambre sin aportar valor nutricional.La escasa información de muchas personas en cuanto a cómo preparar platillos garantes de una buena nutrición es otro problema, agregó Chavarría Villa.“Además, los niños hacen cada vez menos actividad física y deporte. Caminamos menos en las calles porque hay vehículos. Eso hace que no se gasten las calorías. Es un círculo vicioso que sólo se puede romper con educación en salud y si hay alimentos saludables a la mano”, comentó.Sí las cifras continúan en esa permanente escalada “nos esperaría un futuro muy triste, que va quitarle muchos años de vida a nuestra juventud y niñez”, dijo la exdirectora de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud estatal,.Consideró que las cifras alarmantes van en contra de los avances tecnológicos, pues pese a que los hay laas personas se destruyen a sí mismas. “Tenemos que reflexionar”, señaló.Estos datos de la obesidad son recopilados por la Secretaría de Salud del Gobierno federal con base en la información que notifica la dependencia homónima de la administración estatal en sus distintas unidades.De acuerdo con el Sinave de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, cada año la obesidad aumenta a nivel nacional, donde de forma generalizada se disparó 21.4 por ciento.Previamente, en Chihuahua la obesidad se había incrementado 32.7 por ciento de 2015 a 2016, al subir de 13 mil 319 a 17 mil 672 casos notificados de forma oficial.María Luisa, repostera aficionada y entusiasta de la cocina, no necesitó asistir a una consulta para que le dijeran que tenía obesidad.A sus 47 años, la mujer, enteramente dedicada a cuidar a sus nietos pequeños, sabe que padece la enfermedad sin haber ido al médico.Ella no forma parte de las estadísticas oficiales, sino de la cifra negra que no se informa en los boletines oficiales, pero los riesgos que corre son los mismos que los que tienen quienes están representados en los números epidemiológicos.“Sé que la obesidad implica hipertensión y diabetes, pero, si ya estoy así, por lo menos, si a veces no puedo caminar como yo quisiera, trato de medirme en lo que como: menos cosas que tengan mucha azúcar, por ejemplo”, explica María Luisa.La concomitancia de la obesidad con otras enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes es una realidad.De hecho, como documentó El Diario en noviembre con base en datos del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (Oment), cuatro de cada cinco diabéticos cuyo tratamiento está a cargo del Seguro Popular en Juárez sufren otro padecimiento al mismo tiempo.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), hasta octubre del año saliente, la obesidad había conducido a la muerte a 63 personas en el estado de Chihuahua, 28 de ellas mujeres y el resto hombres. (Fernando Aguilar/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.