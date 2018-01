El coordinador de la sección de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, publicó ayer un artículo en el que cuestionó a la administración de Javier Corral su desempeño por aclarar el asesinato de su corresponsal, la periodista Miroslava Breach.“¿Qué tapa el Gobierno de Corral? No más silencio. Urge conocer la verdad de su asesinato y castigar a los culpables”, escribió Hernández.El periodista consideró que a pesar de que la investigación del homicidio se ha caracterizado por su “opacidad, contradicciones, irregularidades y filtraciones”, el Gobierno de Corral ha querido demostrar que el delito ya está resuelto, a pesar de que el único detenido aún no ha sido sentenciado.Luego de ser asesinada afuera de su domicilio, los autores materiales del delito dejaron una cartulina al lado del cuerpo de Breach: “Esto te pasó por lenguona, por estar cerca del gobernador. Ahora sigues tú, Javier. Firma ‘El 80’”.Aquel mensaje, considera Hernández, es desconcertante. La célula del Cártel de Sinaloa en la Sierra, Los Salazar fueron los responsables directos del homicidio, no ‘El 80’, quien pertenece a La Línea del Cártel de Juárez.“Es absurdo que, contando con capacidad de fuego y protección oficial para producir y traficar drogas en todo el estado, y acostumbrados a reivindicar sus ejecuciones, Los Salazar(es) le hayan echado la culpa a otros. Si lo hicieron fue para ocultar a alguien más”, escribió el periodista de La Jornada.Además, la cercanía que tenían Miroslava y el actual gobernador de Chihuahua nunca existió, aseveró Hernández.Según la periodista Olga Alicia Aragón, Corral fue informado en tres ocasiones sobre amenazas que recibió Breach por su labor. Primero fue en septiembre de 2015, luego en marzo de 2016 y después en agosto de ese mismo año. Todas ignoradas.En octubre, cuando la administración de Corral ya estaba instalada, Miroslava recibió una última amenaza. No obstante, nunca volvió a informarle al gobernador sobre esta intimidación.“Miroslava ya no quiso informar al gobernador sobre la última amenaza. Aseguró que no tenía caso porque de cualquier modo nada hacía para protegerlos a ella y a otros compañeros en peligro”, parafraseó Hernández sobre las investigaciones de Aragón.“Ya se lo he dicho, él lo sabe todo (…) y si él no actúa aunque sea para evitar broncas en las que se metería su gobierno, que se chingue”, dijo Miroslava, según un testigo de las actas ministeriales que la Procuraduría General de la República tiene sobre el delito.