Chihuahua— El abogado Gerardo Cortinas Murra denunció alteración y manipulación de documentos públicos que fueron utilizados por parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) de Chihuahua para emitir sanciones en contra de jueces.Específicamente en el caso del acuerdo emitido el 8 de diciembre de 2017, por los consejeros Julio César Jiménez Castro, Pablo Héctor González Villalobos, Jesús Joaquín Sotelo Mesta y Roberto Siqueiros Granados para suspender por un año para efectos de investigación, al juez de Ciudad Jiménez, Guillermo Gómez Cortés, vinculado al polémico caso de agresión en contra de su hermana Carolina en las instalaciones del agente del Ministerio Público de aquella localidad.El abogado Cortinas Murra mostró a El Diario una copia de la resolución emitida por el máximo consejo de justicia de la entidad, en el cual la secretaria ejecutiva del CJE, Norma Angélica Godínez Chávez hizo constar y certificó dicho acuerdo.En la página 3 del resolutivo referente a las presuntas lesiones que sufrió la víctima (hermana del juzgador) aparece textualmente: “Asimismo, como anexo a dicha denuncias (que obran en la carpeta de investigación 36/2017-890), obra informe médico de lesiones expedido por el referido doctor José Daniel Espinosa Rodríguez, del cual se advierte que en la misma fecha realizó a Carolina Gómez Cortés diversos estudios y exámenes médicos para valorar su estado de salud debido a las lesiones que le fueron ocasionadas (viralizadas en redes sociales), obteniendo de los mismos que la víctima (sic.) había sufrido lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, que sí ponen en peligro la vida y que no dejan consecuencias médico legales...”A esto el licenciado Cortinas Murra cuestionó que los consejeros “se prestaron a utilizar un certificado médico manipulado, que por un lado establece que las lesiones sí ponen en peligro la vida, cuando en el video y demás prueba se acredita que no fue así, todo tratando de justificar la sanción al juez Gómez Cortés.“También nos llama la atención como en este acuerdo (y lo muestra) no aparece la firma de la consejera Luz Esthela Castro, como si ella no hubiera estado presente en la reunión del Consejo y sí lo estuvo, cuando desde el primer momento que ese material salió a la luz pública, ella declaró abiertamente a los medios de comunicación que buscaría sancionar al juez por su formación de defensa a las mujeres e incluso porque recibió llamadas de la esposa del gobernador Cinthia Chavira, Emma Saldaña y otras mujeres líderes de organizaciones, o sea aquí en este documento, se ve claramente toda la manipulación que hicieron, lo cual es contrario a todo principio de legalidad del órgano que se supone debe ser garante”, sentenció.

