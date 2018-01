Propone gobernador convertir Palacio en 'Pet Friendly'

El gobernador Javier Corral Jurado propuso que el Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de Chihuahua, sea convertido en un edificio “Pet Friendly”, para las mascotas.A través de las redes sociales, el mandatario solicitó ayer la opinión de los ciudadanos tras subir fotos en su perfil de Facebook, acompañado por una de sus mascotas en el despacho de gobierno.“¡Pues ahora le tocó a Galo acompañarme en la oficina; se vino con todo y pijama y se portó muy bien! Gracias a Dios parece que ya se está asentando...! Quiero proponer que nuestro Palacio Estatal sea un edificio Pet Friendly, por lo menos los sábados, para que todos los que quieran retratarse con sus mascotas lo hagan. Obviamente tendríamos dispositivos con bolsitas para la popó y un buen mapeador, ¿Qué opinan?”,De inmediato, el post levantó comentarios a favor y en contra de la propuesta.“Señor gobernador, excelente propuesta. No sería mejor implementar leyes para que nos sintamos seguros o leyes contra la corrupción o hacer justicia con todo lo que se han robado los políticos y luego poner leyes para que los perros anden en las oficinas del Palacio Estatal?, escribió Martín O. Nájera.Por su parte Rafa Narváez, rechazó la propuesta por la distracción que significaría para los funcionarios y pidió dejar esa idea para los parques públicos.En contraste, a favor escribió Evita Bella quien pidió además ver por los derechos de los animales en las calles.“Muy buena idea Sr. Gobernador. También para pedirle que por favor no se olvide de todos los perros que andan en la calle sufriendo hambre, frio y maltrato. Que en la perrera no los maten que los tengan ahí hasta q los adopten. Por favor”, manifestó.Desde el inicio de su gestión, el gobernador Corral exhibió el aprecio a sus mascotas, tres perros llamados Greta, Galo y Chakti, así como cuatro gatos, a quienes ha exhibido públicamente en su residencia oficial, oficinas de gobierno y parques públicos e incluso en detalles como las tarjetas navideñas del 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.