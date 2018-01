Chihuahua— Además de estar involucrado como testigo de hechos en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz (2013-2016), arrastra irregularidades por 18 millones de pesos en su último año de gestión.El dictamen de una auditoría presentado por la Comisión de Fiscalización el 30 de noviembre pasado ante el Congreso de Chihuahua, aprobado por mayoría, detalla ocho observaciones por irregularidades en el manejo de ingresos, egresos y fondos de las arcas públicas del Municipio.Hugo Schultz compareció el pasado 14 de noviembre ante los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización para esclarecer estas irregularidades, las que se derivan en las siguientes observaciones:Dos de estas irregularidades consisten en la compra de un predio de 2.4 millones de pesos en “El Carey”, a los dueños Rubén Martínez y María Cruz Ayón, familiares en primer grado del Hugo Schultz.Además, los familiares de Schultz fueron beneficiados en la venta de su terreno, pues la administración panista de Chínipas les pagó un excedente de dos millones 112 mil pesos al predio, cuyo costo original era de sólo 288 mil pesos.Ese predio no fue la única irregularidad, ya que en octubre del año pasado el gobierno municipal de Chínipas “regaló” un inmueble rústico “para realizar operaciones agropecuarias” por sólo nueve mil pesos. El precio de dicho terreno, según escrituras, tenía un costo original de 2.4 millones.Sin embargo, la irregularidad más grande fue el de una malversación de fondos de 6.2 millones de pesos, por la compra de suministro de bienes a la empresa Grupo Simosol S.A de C.V. Los contratos con esta sociedad constaron en la adquisición e instalación de módulos solares, baterías, cableado general, entre otras cosas.En el contrato celebrado, la administración de Hugo Schultz malversó los fondos de adquisición de estos bienes, los cuales adjudicó a la compra de obra pública municipal, y no como adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios, como lo dictan las leyes.La Auditoría Superior del Estado determinó que esta adjudicación errónea constituye un daño directo a la Hacienda Pública.Otras dos observaciones que notó la Auditoría Superior de Chihuahua a la administración de Schultz fueron dos adquisiciones “fraccionadas” para el suministro e instalación de 500 módulos solares, de 3.1 millones de pesos cada operación. La dependencia dio cuenta, además, de que ambas compras no se llevaron a cabo a través de licitaciones públicas.Finalmente, aunque no menos grave, la administración de Chínipas también dio un pago anticipado de 800 mil pesos a un predio cuyo precio real aún no estaba determinado.La Comisión de Fiscalización llamó a la Auditoría Superior del estado a iniciar los procedimientos administrativos, civiles o penales correspondientes para que se ejerciten las acciones legales y se sancionen a los funcionarios responsables.Hugo Schultz fue mencionado como testigo de hechos en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, como uno de los conductos para que el cártel de “Los Salazar” conociera grabaciones de llamadas que la comunicadora tuvo con Alfredo Piñera, vocero del PAN en Chihuahua.En dichas grabaciones, Piñera solicitó a Breach soltar las fuentes que le dijeron a la periodista sobre el nexo que tenía el pre candidato del PRI a la alcaldía de Chínipas con Los Salazar. Eso con el único fin de que el PAN estatal se deslindara como autor de las filtraciones de esa información.

