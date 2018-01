La granada impulsa a Coyame

Coyame del Sotol— Productores de este municipio ubicado a poco menos de 150 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, buscan generar alrededor de 40 toneladas por hectárea de granada, considerada una de las 10 “superfrutas” a nivel mundial debido a la cantidad de antioxidantes que contiene, superando al kiwi y al arándano.Alan Alarcón, explica que el 2017 fue el segundo año de trabajo en la plantación ubicada a 4 kilómetros de la cabecera municipal donde 20 mil árboles de dicha especie han dado ya la primera cosecha de granada “wonderful”, variedad propia de California, Estados Unidos.“Tenemos de 18 a 20 mil árboles pero son de alta densidad por lo que esperamos cosechar hasta 40 toneladas por hectárea. Este año aún no alcanzamos la meta porque todavía no le detallamos bien en cuanto a nutrición y sanidad, hemos tenido algunos errores pero estamos trabajando para mejorar”.En el 2018, indica, harán propagación de la planta para convertirse en productores de esta y tener así la posibilidad de aumentar la población.“Haremos la propagación para nosotros mismos producir nuestras plantas con la intención de que en el siguiente año podamos duplicar o triplicar el número de árboles”Alarcón asegura que Coyame es pionero en la producción de este fruto ya que, si bien es cierto tanto allí como en otros sitios del territorio existen los árboles de traspatio, es la primera vez que se producen a gran escala y teniendo la exportación como objetivo.“Somos pioneros en el estado. Sí había granados en los patios pero ahorita ya lo estamos viendo desde un punto de vista agroindustrial para ser competitivos. Hemos traído gente de Perú y se han sorprendido del desarrollo del cultivo en las condiciones de frío y calor que tenemos en Coyame. Nuestro objetivo es exportar, vender a las grandes cadenas comerciales estadounidenses por ejemplo”.La granada, considerada una de las diez “súper frutas” por su alto contenido antioxidante, está en camino de convertirse en generadora de empleos y en consecuencia desarrollo económico para el municipio.“En otras partes del mundo este cultivo ya está muy consolidado. Aquí puede ser un polo de desarrollo muy importante, se generarán muchos empleos porque se requiere una gran cantidad de mano de obra en la pizca y cultivo. Esos empleos se darán a personas del mismo municipio que con el paso del tiempo tendrán que especializarse. Tenemos mucho que ofrecer a la gente con este trabajo. En Jiménez, Aldama y Parral también hay gente interesada en el tema”.Alarcón abunda en que a futuro ya se visualiza la creación del “sistema producto granada” en el estado que a su vez estaría ligado al nacional. Además, buscan la certificación necesaria para la exportación.“Queremos tener todas las regulaciones necesarias para poder exportarla como fruta fresca no procesada. Hemos tenido algunos tropiezos sobre todo con las instancias de gobierno porque no han dado recurso para la campaña fitosanitaria. El estado de Chihuahua está libre de mosca de la fruta, que es la principal plaga que nos puede detener para la exportación, ya está acreditado desde hace muchos años, pero se tiene que hacer un seguimiento para verificar que no existe. Gracias a las condiciones de clima que tenemos en la región, la plaga no prospera pero, desgraciadamente no ha habido presupuesto y no hemos podido liberarnos al cien por ciento. Ya estuvimos con el director de SENASICA y nos prometió el apoyo pero no ha llegado”.En el 2017, dice el entrevistado, la cosecha se colocó en el mercado nacional sin embargo, el precio es mucho más bajo que en el internacional.