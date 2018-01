La Fiscalía General del Estado (FGE) se defendió de las críticas que ha generado el proceso que enfrenta el presunto asesino intelectual de la periodista Miroslava Breach Velducea, asegurando que han sido imparciales y cuidadosos de no involucrar temas políticos en la procuración de justicia.En un comunicado, la dependencia dijo que no pretenden crear culpables y menos aún proteger a testigos, como de manera poco atinada infieren en algunos espacios. Y se escudó: “Nada más perverso que querer juzgar por una especulación sin tener el sustento en la evidencia”.El sábado, Rosa, la hermana de Miroslava, cuestionó en redes sociales el hecho de que el Gobierno del Estado presume el procedimiento penal iniciado contra un presunto coautor del crimen de su hermana, señalando que el “Nuevo Amanecer ha usado el dolor ajeno para lucimiento personal, cuando debió cuidar y proteger a Miroslava”.El gobierno “ahora se sirve de su muerte para su proselitismo político cuando es una obligación hacer cumplir la ley. Por qué no dicen también que protegen a sus narcopolíticos?”, agregó Breach en la publicación compartida en Facebook.La Fiscalía se defendió: “Incluso en donde la defensa del principal responsable de la agresión ahora cuestiona en los medios a los testigos que deponen en contra de su defensor, a sabiendas de que eso lo deberá hacer valer en el juicio, pero lo que llama la atención es el amplio espacio que se concede a una especulación a sabiendas de que carece de fundamento”.“La FGE sostiene la debida actuación del Ministerio Público, no vamos a repetir el error de crear o fabricar culpables para satisfacer la especulación. Estamos en contra de la tortura, del uso mediático de los hechos para litigar los asuntos y de la fabricación de culpables”, añadió en el boletín.“La sociedad chihuahuense y la periodista Miroslava Breach, merecen más que eso, merecen justicia real y efectiva”, afirmó la FGE.Insistió que existan algunas personas y sectores que ven el atractivo pero desleal interés de desvirtuar el trabajo que llevó a la identificación de los asesinos de la “compañera” Miroslava Breach Velducea, y se “les da filtrar una nota, que descontextualizar una evidencia o publicar una nota falsa”.Advierte finalmente que “se vienen tiempos políticos, ante ello y ante la serie de videos apócrifos e inconsistentes con los hechos” y acusa que algunos medios que conceden espacio a los mismos que sin duda contienen una dosis de intencionalidad política de quienes se vieron favorecidos con la complicidad entre delincuencia y autoridades que caracterizó al pasado inmediato.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.