La Fiscalía General del Estado (FGE) desacreditó el video en el que un hombre, quien supuestamente apareció muerto colgado de un puente el jueves pasado, es interrogado sobre la operación de un grupo delictivo y señala a la Policía Estatal de apoyar al grupo criminal Gente Nueva.En un comunicado, la representación social sugiere que la difusión del material “es el resultado de motivos políticos ante la cercanía de tiempos electorales”.“Esta Fiscalía General no concede valor alguno a dicho materiales y menos veracidad, primero porque están creados en el anonimato pueril y perverso sin firma ni rostro y porque en ellos se desprenden varias lecturas”, apunta la dependencia.Agrega que esas “lecturas” son “la posibilidad de que sean el resultado de motivos políticos ante la cercanía de tiempos electorales, lo que hace presumir que seguirá apareciendo este tipo de material para aprovechar una opinión pública con muchas variables”.“Ahí aprovechan información pública y en la otra la complementan con hechos falsos, atribuyendo al final corresponsabilidad a alguna autoridad estatal, más no municipal o federal, lo que llama la atención más allá de lo sospechoso”, se menciona.En el material, que se difundió en redes sociales, aparece Luis Ángel de la Rosa Tarango, de 19 años y originario de Nuevo Casas Grandes, el mismo hombre que fue hallado sin vida suspendido de un puente en la carretera Panamericana y entronque a Santa Teresa, todavía en territorio de Ciudad Juárez.Rodeado de hombres fuertemente armados, responde a las preguntas de una persona que no aparece en el video, de que la Policía Estatal se infiltra en municipios de la zona serrana, matando a agentes de la policía municipal, para entonces tomar el control y que la Gente Nueva empiece a operar.Luis Ángel menciona que trabaja para la Gente Nueva de Sonora, bajo las órdenes de su jefe “El Lobo”, Jorge Arvizu, quien opera para “El Jaguar”, Francisco Arvizu.El cártel hace el trabajo, señala, con el apoyo de elementos del 35 batallón y policías estatales, apoyados por el jefe de esa corporación, de quien no menciona el nombre. Además se le cuestiona si el gobernador también los apoya y responde “desconozco, señor”, y lo mismo sobre el presidente municipal de Madera con un “desconozco pero se escucha que sí”.En el comunicado, la Fiscalía asegura que las acciones emprendidas y las detenciones realizadas por la autoridad policial a cargo del Estado, dan cuenta de una actuación por igual contra todas las organizaciones crimínales.Y agrega que sujetos como “El Tigre”, “El 300”, “El Compadre”, “El Tony Trokas”, y muchos más, hablan de la diversidad de los grupos criminales, enemigos de la paz, que han visto severamente afectada su operación criminal por las actuaciones de la policía estatal.“A pesar de la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, el estado es quien viene realizando en número y en eficacia la mayor cantidad de detenciones no solo en flagrancia, sino como resultado de investigaciones sólidas y efectivas, lo que no sólo contradice lo dicho en los videos sino además explica la intencionalidad de los mismos abusando la disposición informativa de los medios de comunicación”.La Fiscalía dice que con encabezados sensacionalistas, que serán el ingrediente que despierte la curiosidad del ciudadano, (los medios) pretenden denostar a la autoridad que actúa en contra de la delincuencia.“Pero se reitera la falsedad de dicho materiales y la contradicción de sus contenidos, cuya finalidad es desvirtuar las acciones del Estado en materia de seguridad pública en tiempos electorales”, insiste.Finalmente, destaca que es precisamente cuando la autoridad de seguridad pública y de procuración de justicia dan resultados relevantes en investigaciones y en especial de detenciones de los casos emblemáticos de corrupción, cuando sistemáticamente aparecen videos o se generan en los medios especulaciones para denostar el trabajo de un gobierno “que hoy se distingue por su respeto a las leyes y el combate a la corrupción”.

