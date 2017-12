Rosa Breach Velducea, hermana de la periodista Miroslava Breach, recriminó que el Gobierno del Estado presuma el procedimiento penal iniciado contra un presunto coautor del crimen, mientras hay “narcopolíticos”, dijo, que están siendo protegidos.“El ‘Nuevo Amanecer’ usando el dolor ajeno para lucimiento personal, cuando debió cuidar y proteger a Miroslava”, escribió Rosa en su cuenta de la red social Facebook.“Ahora se sirve de su muerte para su proselitismo político cuando es una obligación hacer cumplir la ley. ¿Por qué no dicen también que protegen a sus narcopolíticos?”, agregó.Consultada sobre esta última frase, Rosa Breach mencionó a El Diario que se refería a “esos que han estado ligados con el audio para empezar”, en alusión a Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal panista, y Hugo Amed Schultz Alcaraz, expresidente municipal de Chínipas.Ambos panistas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, están considerados sólo como “testigos de hechos” en el expediente sobre el crimen de la periodista, ocurrido el pasado 23 de marzo.Piñera Guevara, sin embargo, fue quien grabó una conversación en la que pide a Miroslava aclarar que no fue el Partido Acción Nacional su fuente de información en un reportaje sobre narcopolítica, mientras que Schultz, exfuncionario del actual Gobierno estatal, fue quien, según datos difundidos en el procedimiento penal, informó de esa conversación a un grupo delictivo.En un breve comentario a El Diario, Rosa Breach también aludió a un reportaje publicado por la periodista Olga Aragón sobre las denuncias de narcopolítica reportadas en marzo de 2016 por Miroslava, en el que la primera precisa que la hoy víctima no sólo denunció los vínculos del PRI con el narco, sino también del PAN.“Miroslava documentó las relaciones de narcotraficantes con el PRI en Chihuahua’. Por ello, enfatizó (el gobernador Javier) Corral, el equipo interdisciplinario encabezado por la Fiscalía, investigará el ‘móvil político’ en el asesinato vinculado con la tarea periodística (…) Pero omite un dato esencial: la periodista no sólo documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico, también los del PAN”, dice el reportaje de Aragón sobre el asesinato de Breach.Luego, Aragón cita un reportaje de Miroslava, publicado el 4 de marzo en La Jornada en el que afirma: “Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga”.El comentario de Rosa Breach en Facebook acompañó la propagación de un video en el que el Gobierno del Estado difunde el avance del procedimiento penal iniciado contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, vinculado a proceso como coautor del crimen.“El Larry es integrante de un grupo criminal y coordinó el homicidio para silenciar a la periodista, por lo que un juez de Control dictó un año de prisión preventiva en su contra”, dice una voz en off en el video difundido por el Gobierno estatal y que inicia señalando que “El Gobierno del Estado combate la impunidad”.Los pasados jueves y viernes la Fiscalía del Estado emitió posicionamientos para informar que los dos funcionarios panistas vinculados con el audio están sólo en calidad de testigos de los hechos, mas no indiciados por el crimen.“El testimonio de ellos fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del asesinato y fortalecer la teoría del caso respecto de la autoría del grupo criminal y de Juan Carlos M. O., alias El Larry”, señaló la Fiscalía en un comunicado.“Ellos declararon en torno a diversos hechos. En algunos medios se ha hecho mención que tienen el carácter de testigos protegidos, eso es falso”, agregó la información de la FGE.Desde la detención de Moreno Ochoa, los hermanos de la periodista emitieron un posicionamiento para advertir que “todavía faltan más detenciones”.“Estamos en espera de que la Fiscalía General del Estado inicie con la búsqueda y localización de los otros responsables, así como lo hizo con Moreno Ochoa”, indicaron. (Sandra Rodríguez/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.