Sustituyen a 15 funcionarios electorales

Al menos 15 sustituciones de funcionarios electorales propietarios, que fueron electos para operar las asambleas en una docena de municipios, se vio obligado a realizar de última hora el Instituto Estatal Electoral (IEE).Algunos de los municipios en los que se realizaron cambios son aquellos en los que se han registrado enfrentamientos entre grupos armados, ha repuntado la violencia y hay antecedentes de operación de organizaciones delictivas, como Madera, Gómez Farías, Temósachic y Chínipas.Sin embargo, el IEE afirmó que las renuncias de los ciudadanos que habían sido electos para conformar las asambleas no obedecieron a cuestiones de inseguridad, sino que argumentaron situaciones laborales o personales.“En ninguno de los casos se ha manifestado que renuncien por cuestiones de violencia, por ejemplo, en el caso específico de Chínipas, el funcionario mencionó que encontró un trabajo estable, por lo que no quería arriesgarse por uno de seis meses”, dijo Oksana Volchanskaya, directora de Comunicación Social del IEE.Agregó que no es una situación extraordinaria la que se presenta en el actual proceso electoral local, porque aun durante los próximos meses se registran cambios en los órganos electorales locales, porque cambian las circunstancias laborales o personales de los funcionarios.O también, comentó, porque se dan cuenta que la responsabilidad es mucha porque están sujetos a cumplir la ley.En el caso particular de los municipios donde hubo cambios en la integración de sus órganos colegiados, el IEE dio a conocer que se sometió a la votación el acuerdo con sustituciones en las presidencias de las asambleas municipales de Chínipas, López y Santa Bárbara.En las secretarías se presentaron casos en las asambleas de los municipios de Santa Isabel y Santa Bárbara; mientras que también hubo cambios de consejeros electorales en Aldama, Camargo, Chínipas, Gómez Farías, Guachochi, Julimes, Madera, Meoqui, Santa Isabel y Santa Bárbara.Además, se modificó lista de suplentes de la Asamblea Municipal de Temósachic.En Chínipas, Edgar Amed Gutiérrez Portillo renunció al cargo de consejero presidente y, en su lugar, entrará José Luis Carbajal Moreno, quien se desempeñaba como consejero propietario; por lo que se designó a Diego de Jesús Martínez Félix para cubrir esta última consejería, quien había sido elegido como suplente.En López, Adriana Luján Náñez, designada consejera presidenta, presentó escrito de no aceptación al cargo y, en su lugar, se nombró a Arely Berenise Hernández Vargas, quien fue designada originalmente como suplente.En Santa Bárbara, Abigail Berenice Martínez Garibay renunció al cargo de consejera presidenta, en su lugar se nombró a Aarón Efrén Paredes Guerrero, quien fungía como secretario. A su vez, en la secretaría se nombró a Diego Alberto Vázquez Montejo, quien había sido designando como consejero; finalmente, en la vacante de consejero, se nombra a José Antonio Ibarra Martínez, quien había sido designado como suplente.

