Chihuahua, quinto a nivel nacional en robo de ganado

Chihuahua— El estado de Chihuahua se ubica en el primer lugar en la frontera norte de México con mayor incidencia delictiva de robo de ganado y quinto nacional, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de enero a noviembre del 2017.Federico Duarte, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, dijo no conocer la estadística de incidencia de abigeato nacional, pero sin lugar a dudas, recalcó que puede afirmar que la entidad es la primera en la recuperación del hato sustraído ilegalmente de los ranchos.Precisó que eso lo señala con base en información de los presidentes de asociaciones y uniones socias de la Confederación Nacional Ganadera, de que no tienen la coordinación entre ganaderos y las autoridades estatales; las reformas dadas a la ley para desalentar y castigar el abigeato, ni la cultura de la denuncia.Según los datos sobre incidencia delictiva difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a noviembre se registraron 280 casos de abigeo en Chihuahua, la cantidad más grande respecto a los seis estados de la franja fronteriza norte de México.Le sigue en incidencia Sonora con 202 casos de robo de ganado, Nuevo León con 171, Coahuila 164, Tamaulipas 125 y Baja California con cero casos.En el ámbito nacional, el mayor número de hechos de abigeato se reportó en Veracruz con 616, Tabasco con 612, Guanajuato 347, Jalisco con 295 y Chihuahua con 280, entre otros.Al respecto, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Federico Duarte dijo que de momento no tenía información comparativa sobre el robo de ganado, sin embargo, por la información que recibe en las juntas nacionales, en otros lugares no tienen las reformas a la ley, la coordinación y apoyo que tienen con la Fiscalía y Comisión Estatal de Seguridad.Señaló que en esas instancias y el mismo Gobierno del Estado ha apoyado mucho al sector y animado a que se ponga la denuncia de robos de ganado.“Es necesario fomentar la denuncia de casos de abigeo, ya que sin ella no puede actuar ni ayudar la Fiscalía, quizá por eso el numero de hechos reportados es importante”, dijo.Sin embargo, dijo que más que eso destacaría el hecho de que en recuperación del ganado, Chihuahua es el primer lugar.Finalmente apuntó que el robo de ganado es un mal que continúa, pero se ha controlado y bajado, aun cuando cambia permanentemente de zonas y lugares.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.