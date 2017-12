Las irregularidades en la asignación de los jueces que operan la reforma procesal en materia civil y familiar en Chihuahua se analizarán para determinar cómo se procederá, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Julio César Jiménez Castro.Explicó que una de las opciones es revalidar el procedimiento que se siguió o esperar a que los jueces designados cumplan los tres años que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para revisar su desempeño y en su caso ratificarlos.“Ahora lo que tenemos que hacer, en todo caso, es plantear ante el Consejo de la Judicatura el problema para ver si es suficiente el acuerdo del Pleno para estimar como válido el procedimiento o no, pero eso hay que discutirlo en el Consejo General del Consejo de la Judicatura y determinar qué es lo que se va a hacer en el caso”, afirmó.En entrevista telefónica, el magistrado presidente agregó que si bien estos jueces proceden de un concurso de méritos, todavía están sujetos a ratificación y lo que puede hacer la Judicatura también es observar su comportamiento, desarrollo y desenvolvimiento durante el transcurso de los tres años que la ley establece.“Lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema ante el Consejo de la Judicatura haciéndoles notar lo que dijo la Auditoría, que el procedimiento no es correcto porque se hizo de manera privada y no pública, pero el Consejo deberá decidir si invalida o no el procedimiento y aquellos nombramientos y en tanto proceder en consecuencia”, reiteró.La Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que la asignación de plazas vacantes para jueces que operarán la reforma procesal en materia civil y familiar en el estado de Chihuahua, otorgadas el año pasado, se llevó a cabo de manera irregular y se encuentra viciada de origen.En el informe técnico de resultados de la auditoría de gestión realizado este año al TSJ, el órgano fiscalizador encontró que 17 de los 29 jueces que fueron nombrados incumplen con los requisitos establecidos por la ley.Nueve de estos 17 jueces corresponden al Distrito Judicial Bravos, que tiene cabecera en Ciudad Juárez, y operan en los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en materia civil por audiencias y en los juzgados primero, segundo, y cuarto familiar por audiencias, así como en el quinto civil, de acuerdo con el informe de la ASE.Jiménez Castro agregó que después de regresar de vacaciones el 3 de enero, durante la primera oportunidad planteará el caso a la Judicatura para ver qué se determina.Agregó que aun cuando la convocatoria y el procedimiento se hicieron durante las presidencias de José Miguel Salcido Romero –ahora jubilado– y Gabriel Sepúlveda Reyes, el Pleno del TSJ determinó que el concurso sería privado al interior del Poder Judicial, porque eran las únicas personas que estaban capacitadas para enfrentar el nuevo sistema oral en materia civil y familiar.“Lo recuerdo en mi carácter de integrante del Pleno del Tribunal porque Salcido, ante la situación apremiante de tener que darle vigencia a la reforma civil procesal y familiar precipitó mucho las cosas porque no se tenía preparado nada y se solicitaba que se ampliara el término de la entrada en vigor, pero no se pudo y se tuvo que cumplir”, narró.Por ello, añadió, el Pleno determinó que en esa ocasión la convocatoria fuera única y exclusivamente para el personal interno del TSJ, porque fue a las únicas personas que se les dieron varios cursos de capacitación para estar en condiciones de que entraran con conocimiento suficiente del sistema oral en materia civil y familiar.Mencionó que unos nombramientos se hicieron en 2015, previo a la entrada en vigor del sistema oral en materia civil y familiar en octubre de ese año en el Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la ciudad de Chihuahua.Posteriormente, en 2016, se hicieron los otros nombramientos porque en febrero de ese año entró en vigor la reforma en el resto del estado.Sin embargo, el magistrado presidente del TSJ, Julio César Jiménez, aseguró que la sociedad puede estar tranquila de que los jueces que actualmente operan el sistema están debidamente capacitados.“La única irregularidad que observa la Auditoría Superior es que la convocatoria en lugar de pública es privada. Lo que puedo manifestar es que, a las personas que ocupan ahorita los cargos de jueces, se les dio cursos de capacitación precisamente para que estuvieran en aptitud y con los conocimientos suficientes para administrar justicia tanto en materia civil como familiar a través del procedimiento por audiencias, oral”, argumentó.No obstante, se comprometió a estar pendiente del comportamiento y actividad jurisdiccional de los jueces, porque se pueden presentar quejas derivadas de su actuación, las que se analizan y se resuelven si resultan procedentes o no. (Gabriela Minjáres / El Diario)

