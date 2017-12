La irregular asignación de plazas vacantes para jueces familiares y civiles señalada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) dividió las opiniones de la comunidad jurídica en la ciudad.En la revisión que hizo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, la ASE determinó que la convocatoria estuvo viciada de origen porque no fue pública, sino interna y además, más de la mitad de los jueces incumplen los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.Jaime Rodríguez Gutiérrez, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, consideró que antes de juzgar hay que analizar lo que señala la Auditoría.“Hay que revisar más a fondo lo que dice la Auditoría. El trabajo del Consejo de la Judicatura (órgano responsable de la selección) no es tan simple; es muy escrupuloso. Lo que he visto de su trabajo es correcto. Habría que revisarlo para determinar si están bien o mal las designaciones del Consejo”.Para Mario Espinoza Simental, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Juárez, es evidente que hubo irregularidades en la designación de los jueces.“La ley orgánica prevé un concurso de oposición abierto a la comunidad jurídica, a las personas que reúnen requisitos como experiencia, honestidad, probidad. No debe circunscribirse solamente al personal del Poder Judicial. Es a todas luces ilegal. Estos jueces fueron nombrados de una forma distinta a la ley”, dijo.Desde la perspectiva del abogado Héctor González Mocken, el hecho de que la selección de jueces haya emanado de una convocatoria interna genera incertidumbre, pues, señaló, no concursan todas las personas que poseen capacidades para ocupar un cargo en la judicatura.En su opinión, de comprobarse lo que afirma la Auditoría, la legitimidad de los jueces sería puesta en duda, por lo que, de forma consiguiente, el estado de derecho también.“Las resoluciones deben ser dictadas por jueces competentes, legítimamente designados en estricto cumplimiento a lo que ordena la norma. Si no se cumple estrictamente la normatividad, se pone en duda la legalidad y la designación de dichos jueces; en consecuencia, la legitimización de sus actos”, dijo.

