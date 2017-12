Chihuahua— A las pocas semanas del asesinato de Miroslava Breach, que ocurrió el 23 de marzo de 2017, los seis elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), que llegaron desde la Ciudad de México, entre ellos agentes del Ministerio Público Federal, al igual que peritos en diferentes especialidades, abandonaron el estado y hasta la fecha no han regresado, informaron fuentes policiacas cercanas a la investigación 19-2017-089.“Vinieron prácticamente a pasearse y a gastarse los viáticos”, expusieron los entrevistados. Entre los agentes que vinieron y se fueron están especialistas en química, balística, fotografía Forense, dactiloscopía, medicina forense, psicología, genética, valuación, tránsito y criminalistas de campo.El Diario solicitó ayer una entrevista con el subdelegado en Chihuahua de la PGR; sin embargo, personal de su oficina reportó que no había nadie en esas instalaciones federales por motivo de las vacaciones de fin de año.Cuando se cometió el asesinato de Breach en el fraccionamiento Lomas Vallarta, al norte de la ciudad de Chihuahua, horas más tarde la PGR emitió un comunicado de prensa a nivel nacional estableciendo que enviaría al equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a participar en las investigaciones para que se aclararán los hechos, y buscar castigar a responsables.Un día después el grupo llegó a esta capital y solicitaron a sus homólogos estatales que les compartieran mediante copias, algunas diligencias realizadas hasta ese momento.La PGR enfatizó en ese momento tener una postura de “garantizar certeza jurídica y justicia”.Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) aplicó criterios de oportunidad para conceder la calidad de testigos con identidad reservada y/o “protegidos”, al exalcade panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz con el nombre clave de “Bobby”, y al vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara (Casio), la Feadle, dependiente de la PGR, no ha emitido algún posicionamiento al respecto ni conclusión de la averiguación que inició.Ambos personajes son señalados de haber sido los responsables de grabar las llamadas que le hicieron a la periodista Miroslava Breach Velducea, antes de su asesinato, exigiéndole que les revelara las fuentes de sus publicaciones en el diario La Jornada, mismas que confesaron ante el Ministerio Público, entregaron en manos de los grupos criminales para desvincularse de la información.A pesar de la secrecía con que se manejó la investigación al comienzo de la misma “por órdenes de arriba”, según trascendió, se logró conocer que los ocho casquillos percutidos localizados en la escena del crimen calibre .38 súper, resultaron negativos en las pruebas periciales dentro de la base de datos que tiene la Fiscalía estatal, al ser cotejados en otros hechos de sangre ocurridos en esta ciudad.Las líneas de investigación siempre apuntaron, y se corroboró el pasado miércoles en la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, que la serie de trabajos de investigación que publicó la periodista y los cuales exhibían el involucramiento del narcotráfico en varias actividades y esferas político partidista y de gobiernos municipales en la sierra, fueron las causas por las cuales se mandó privar la existencia.Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión

