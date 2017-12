Chihuahua— A bordo de una avioneta tipo taxi huyó de la ciudad de Chihuahua con destino al municipio de Chínipas el tercer cómplice del homicidio de la periodista Miroslava Brech, identificado como Wilberth Jaziel Vega Villa, se asienta en el expediente de la indagatoria.El sospechoso es señalado de participar el 23 de marzo de este año como chofer del autor material del crimen, identificado como Ramón Andrés Zavala Corral, éste último encontrado sin vida el pasado 19 de diciembre en los Álamos, Sonora.Los datos obran en la carpeta de investigación número 19-2017-089, integrada por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito, Zona Centro.A más de nueve meses del homicidio perpetrado en el exterior del domicilio de la comunicadora, ubicado en el cruce de las calles José María Mata y Río Aros en la colonia Lomas Vallarta al norte de la ciudad, no se ha logrado su captura.En el expediente de la FGE aparece que Wilberth Jaziel vivía junto con sus otros dos hermanos –Iván Jew y Jesús Ulises– todos originarios de Chínipas, en la calle De las Torres número 1914 en la colonia Villas del Rey, que también operaba como “casa de seguridad” y en donde las autoridades localizaron el vehículo Malibú de color gris con placas de circulación ELH8406 utilizado por los asesinos.Hasta ese domicilio se trasladó el gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal César Peniche, cuando los agentes estatales mediante una orden de aprehensión lo catearon.Las indagatorias establecen que un día después del crimen –24 de marzo– alrededor de las 12:00 horas Wilberth Jaziel y el actualmente viculado a proceso Juan Carlos Moreno Ochoa alías “El Larry”, quien fue el coordinador y vigiló la operación del asesinato, se subieron a una camioneta de color guinda y se trasladaron desde un domicilio ubicado en la calle Arroyo del Sacramento del fraccionamiento “Quinta Balboa” al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua.Según las testimoniales de personas con “identidad reservada”, “El Larry” y Jaziel abordaron ahí la avioneta tipo taxi, mientras que Ramón Andrés tuvo que regresar a la casa de seguridad en la colonia Villas del Rey “porque no cupo en la avioneta” declaró al Ministerio Público la testigo con el nombre clave de “Rubí”.Fuentes cercanas al caso revelaron que Wilberth Jaziel, quien además apareció inscrito en la facultad de Zootecnia de la UACh, el 11 de agosto de 2011 en la carrera de Ingeniería en Ecología, posiblemente permanece desde esa fecha escondido en el municipio de Chínipas bajo el amparo del grupo delictivo “Los Salazar” o pudo cruzar al estado de Sonora.La hipótesis surge debido a que no se han encontrado evidencias de que haya retornado a esta ciudad desde su huida hace ya mas de nueve meses a la sierra de Chihuahua.

