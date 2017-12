Los funcionarios panistas que habrían informado al crimen organizado sobre una conversación grabada con la periodista Miroslava Breach Velducea aparecen en el expediente sólo en calidad de “testigos de hechos”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Los funcionarios son Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal panista y quien grabó un diálogo en el que pide a la reportera aclarar que no fue el Partido Acción Nacional su fuente de información en un reportaje sobre narcopolítica; y Hugo Amed Schultz Alcaraz, expresidente Municipal de Chínipas, quien, según datos difundidos en el procedimiento penal, informó de esta conversación a un grupo delictivo.“Alfredo Piñera Guevara compareció en una carpeta de investigación como testigo de hechos, al igual que el anterior presidente municipal Hugo Schultz Alcaraz”, informó a El Diario el fiscal César Augusto Peniche.“Ellos declararon en torno a diversos hechos. En algunos medios se ha hecho mención que tienen el carácter de testigos protegidos, eso es falso”, agregó.El fiscal estatal respondió así al ser cuestionado sobre las responsabilidades de Piñera Guevara y Schultz Alcaraz en el asesinato de Breach, registrado el 23 de marzo de este año.“En lo que respecta al cuestionamiento sobre si una persona determinada se encuentra sujeta a investigación, la institución del Ministerio Público tiene limitantes para dar información”, agregó Peniche en un mensaje enviado a este medio.De acuerdo con el reporte periodístico de la causa penal 1903/2017, Piñera Guevara está identificado en el expediente como “Casio”, pero durante la audiencia –en la ciudad de Chihuahua– fue mencionado por accidente como “Alfredo”.La información difundida agrega que “Casio” habló vía telefónica con Breach para que aclarara que no fue el PAN el que le dijo sobre la relación del excandidato priista a la alcaldía de Chínipas, Juan Miguel Salazar, con el presunto líder criminal de la zona, Crispín Salazar Zamorano, y que ella publicó en La Jornada.“Es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va pasar nada... nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico?”, le dijo “Casio” a la reportera. “Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal...”, agregó el testigo cuando Breach le respondió que nadie le había informado sobre los vínculos, sino que ella los conocía por su trabajo periodístico.“Casio” habló con Breach luego de que el exalcalde Schultz habló con Juan Carlos Moreno, “El Larry”, ahora detenido como presunto coautor del asesinato y quien entonces le dijo al funcionario “que si no tenía nada que ver –con la información difundida por la periodista en La Jornada- que aclarara la situación”.Schultz también, de acuerdo con lo expuesto por el agente del ministerio público en la audiencia, declaró conocer a Moreno “de toda la vida”.Después de eso, agregó el reporte periodístico de la audiencia, Schultz viajó a la ciudad de Chihuahua, donde habló con los directivos del PAN estatal sobre el asunto, por lo que lo canalizaron con el vocero identificado como “Casio”, o Piñera, quien fue así que contactó a Miroslava.Schultz dijo que “Casio” le entregó en una memoria USB con estas conversaciones y que, después, él “se reunió con gente de ‘Los Salazar’ a quienes les explicó que se habían comunicado con la periodista”, informó el reporte de El Diario.Schultz también, de acuerdo con la información difundida en la audiencia, habría llamado previamente a Breach para decirle, de parte del presunto narcotraficante Arturo Quintana, alias “El 80”, que no volviera a la zona serrana.En un comunicado de ayer, la FGE agregó que “no existe ningún dato que acredite o permita presumir la participación de alguno de ellos en la planeación o ejecución del homicidio de la compañera Miroslava”.También, que “el testimonio de ellos fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del asesinato y fortalecer la teoría del caso respecto de la autoría del grupo criminal y de Juan Carlos M. O., alias El Larry”.En su respuesta a El Diario, Peniche mencionó también que “hasta el momento ejerció acción penal en contra de las personas respecto de las cuales existe evidencia de su participación por haber actuado como autores intelectuales o autores materiales”.Estas personas, agregó el texto, son Andrés Ramón Zavala, ejecutado y cuyo cuerpo se localizó en el estado de Sonora el 19 de diciembre; “El Larry”, vinculado a proceso por el asesinato de la reportera, y uno más que se encuentra prófugo.“Respecto de otras personas, el Ministerio Público seguirá investigando cualquier dato que pudiera surgir basado en hechos objetivos y en su caso, de encontrarse datos suficientes para fincar responsabilidad penal en contra de alguna otra persona lo hará sin duda alguna”, informó Peniche.“La FGE no entrará en debate respecto de comentarios que carezcan de material probatorio y se concentra en estos momentos en el desahogo de la fase de la investigación complementaria para lograr una condena ejemplar en contra de quien se tiene documentado como la persona que organizó y participó en la agresión a la compañera Miroslava”, agregó el fiscal.Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado justificó ayer la actuación de los testigos con identidad reservada “Bobby” y “Casio”, militantes del Partido Acción Nacional (PAN).A través de un comunicado de prensa, la dependencia insistió en que ninguno de los dos políticos tiene la calidad de “testigo protegido”, sino que declararon con “identidad reservada” y “no tienen ningún criterio de oportunidad por no tener jurídicamente responsabilidad hasta el momento”.“El testimonio de ellos fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del asesinato y fortalecer la teoría del caso, respecto de la autoría del grupo criminal y de Juan Carlos M. O. alias ‘El Larry’”, se subrayó en el boletín de prensa.Y agregó: “la grabación a la que se alude en las notas y que forma parte de las actuaciones reunidas por el Ministerio Público, contiene entre otras cosas el intento de deslindarse de las notas que publicó Miroslava Breach y demostrar que ellos no eran quienes filtraban información a la periodista”.Reiteramos –añade el comunicado de la Fiscalía– la importancia de evitar la desinformación que trata de colocar el punto de atención en especulaciones sin evidencia o sustento legal.“Hasta el momento, la FGE ha mantenido una investigación ininterrumpida para capturar a más responsables que planearon, organizaron y participaron en el homicidio de la periodista Miroslava Breach”, finalizó el texto del comunicado de prensa.