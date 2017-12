Chihuahua— Dirigentes de partidos de oposición coincidieron en señalar que en el caso de Miroslava Breach, en el que han sido mencionadas personas vinculadas directamente con el Partido Acción Nacional, se debe actuar con apego a la legalidad y que se exponga qué responsabilidad tuvieron.Los líderes de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, recalcaron que hay señalamientos graves a personas en específico que se tienen que llevar a las indagatorias.Pavel Aguilar, del PRD, comentó que las autoridades están obligadas a proceder contra todos los implicados, ya que la justicia no debe tener protegidos; expuso que esperan que quede clara la relación que pudieran tener las personas del PAN que han sido mencionadas en la audiencia del detenido acusado por participar en el homicidio de Miroslava Breach.Respecto a que se señaló que fueron panistas quienes presuntamente dieron los audios de la periodista a un grupo criminal, indicó que sería lamentable que una situación así se haya concretado.Por su parte, Alán Falomir, de Movimiento Ciudadano, expuso que hasta el momento la información es ambigua, pero que es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias, ya que los ciudadanos tienen el derecho de saber quién o quiénes están relacionados con grupos criminales.Al respecto Martín Chaparro, de Morena, añadió que no se debe proteger a nadie en la procuración de justicia y que los implicados deben responder y ser sancionados en caso de que así lo determine la justicia, sea quien sea.Los señalamientos se dan luego de que en la audiencia de vinculación de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, procesado como autor material del crimen, se ventiló que el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, habló con Miroslava para tratar de deslindar al entonces alcalde de Chínipas, Hugo Schultz (PAN), de haber revelado vínculos entre el candidato del PRI a esa alcaldía con la delincuencia, tal y como lo publicó en sus reportajes la periodista, asesinada el 23 de marzo pasado.Martín Chaparro, líder estatal de Morena, comentó que la administración de Javier Corral lucra políticamente con los juicios que se realizan, lo que se aprecia como un acto proselitista.Expuso que los juicios se deben mantener en el ámbito de la procuración de justicia, que es una obligación de las autoridades y no un mérito personal, en referencia al caso de la periodista Miroslava Breach Velducea.Chaparro criticó que el gobernador haya salido a dar un mensaje para difundir la captura de una persona, Juan Carlos Moreno, alias “El Larry”, a quien prácticamente condenó como responsable sin pasar primero por un juicio.Mencionó que se debe permitir que las investigaciones se desarrollen apartadas del escenario político y que no se deben usar para promocionar a una figura.La injerencia de los grupos criminales en la elección de candidatos en los municipios de la zona serrana no es algo nuevo, comentó el líder del PRD en Chihuahua, Pável Aguilar, quien añadió ha recibido llamadas de militantes que desean ser candidatos en ciertos municipios, pero no cuentan con la aprobación de las agrupaciones que operan en la región.“No podemos precisar quiénes o en cuáles municipios, ya que no queremos exponer a nadie, pero es una realidad que no es nueva, que existe y que define a los candidatos en muchas ocasiones”, comentó.Aguilar expuso que extrañarse porque ahora se menciona que un exalcalde tenía relación con un grupo criminal puede llegar a ser hasta inocente, porque aunque no se diga abiertamente, existe una realidad en la que los grupos criminales tienen una injerencia en las regiones que les interesan en la elección de los candidatos.Recalcó que esto no aplica para todos los municipios, ya que hay regiones en las que es más marcado que en otras.Por su parte, el líder de Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, expuso que en su caso no ha tenido casos que le hayan señalado lo mismo que al dirigente del PRD, pero sí expuso que hay municipios en los que mejor se abstienen de colocar un candidato debido a que se considera una región de riesgo. “Hay municipios más peligrosos que otros, eso lo sabemos”.