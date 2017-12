Abogados y derechohumanistas pidieron que se investigue a un exfuncionario y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) que “pusieron” a Miroslava Breach Velducea, según la defensa del acusado del asesinato de la periodista.El expresidente municipal de Bachíniva, Hugo Schultz Alcaraz y el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera Guevara, supuestamente entregaron una conversación grabada al crimen organizado que derivó en la muerte de la periodista, de acuerdo a datos divulgados en la audiencia de vinculación de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”.“La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigar porque se trata de un homicidio en el que se relaciona a personajes de la política e incluso también tiene que intervenir la Procuraduría General de la República al existir relación con el crimen organizado”, expresó el abogado Antonio Rivera Velarde, comisionado del Área Penal de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.El experto en derecho dijo que en cualquier línea de investigación el fiscal general está obligado a hacer el trabajo y por lo menos empezar a citar a declarar a los panistas.“Ya debe hablarse ahí de un delito que es delincuencia organizada porque ya se menciona que hay una organización y un jefe, y obviamente, un funcionario público que es un alcalde involucrado en asunto de delincuencia. Debe intervenir la Procuraduría General de la República y abrir una línea de investigación en contra de estas personas”, expresó.Agregó que no sólo el fiscal general sino también el gobernador debe de ordenar que se investigue a fondo más si se trata de una periodista muy cercana a él.Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, expresó que se debe de dar un voto de confianza a la autoridad para que sea ésta la que decida qué línea de investigación van a seguir y cómo la van abordar, porque “se trata de un problema delicado y tiene riesgos fatales”.“Que sea la autoridad con su responsabilidad la que decida las líneas investigación”, expresó.El abogado y derechohumanista, Gustavo de la Rosa Hickerson, expresó que todo lo que vaya saliendo en una investigación, cualquier denuncia o cualquier indicio debe ser investigado.“Debe de investigarse toda línea de investigación, en especial por tratarse de un homicidio de una periodista con una posible fuente política y que implica una violación masiva a los derechos humanos porque este tipo de casos son de aquellos en que la violación de un derecho vulnera los derechos de todos y afecta a los periodistas porque desequilibra la relación de fuerzas entre los periodistas y las autoridades”, expresó.De la Rosa Hickerson dijo que en la muerte de Miroslava hay indicios que se deben investigar a fondo y dejar completamente claro si hubo alguna intervención oficial en contra de la periodista o si son personas que nada tuvieron que ver.“Cuando aparecen funcionarios públicos es mucho más amplia la investigación por que estos tienen gente a su disposición y tienen el poder político; este indicio debe de agotarse totalmente hasta dejar completamente claro si hubo o no responsabilidad”, expresó.Por su parte, Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, dijo que falta claridad en la investigación, por lo que llamó a las autoridades a transparentar el caso.“Un poco por la desconfianza que hay hacia las autoridades y porque las investigaciones no son tan profundas, tan científicas como uno esperaría, que no dejen lugar a dudas”, dijo.El derechohumanista agregó que la sociedad requiere siempre de evidencias sólidas cuando se trata de la imputación de delitos a una determinada persona.“Crea confusión que salgan personas involucrando a otras; no hay claridad en el proceso penal. Ahorita hay confusión. Lo que uno espera es una investigación cada vez más seria, profesional y exhaustiva de parte de las fiscalías”, comentó.Para Alcides Flores Martínez, es grave que haya figuras públicas partidistas en un caso como este.“Debe consignarse en investigarse a todas las personas que tengan que ver”, señaló. “Se requiere una investigación muy seria, minuciosa, con la intención de llegar al fondo y de que caigan quienes tengan que caer”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.