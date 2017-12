Chihuahua— Omar Bazán, presidente del PRI en Chihuahua, pidió al Gobierno estatal que la investigación en el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach vaya al fondo y se deslinden responsabilidades sea quien sea, incluso recalcó que es importante que la autoridad federal realice una indagatoria.Agregó que los precandidatos deben ser sometidos a un proceso de revisión para que no lleguen a las candidaturas personas que están en una investigación.Agregó que en la reciente vinculación a proceso de un implicado así como en investigaciones que realizan los medios de comunicación surgieron los nombres de personalidades panistas, entre ellos al exalcalde de Chínipas, el actual vocero del Comité Directivo Estatal y hasta el año pasado, del actual secretario particular del gobernador Javier Corral, lo cual debe ser debidamente aclarado al igual que otros asesinatos de periodistas.“Es urgente que las autoridades aclaren la participación o no de estas personas porque lo peor que puede ocurrir es que el Estado pase por alto un punto tan delicado como este en las indagatorias que realiza la Fiscalía”, sostuvo Bazán Flores.El dirigente estatal del PRI hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado y a los partidos políticos para que una vez definidas las precandidaturas a puestos de elección popular, se establezcan los mecanismos que sean necesarios para revisar antecedentes y si alguien está sujeto a una investigación, le sea negado su derecho a participar en la contienda electoral y por ende quede sujeto ante la autoridad correspondiente.Nos debemos a la sociedad y ella requiere probidad de las fuerzas políticas y de quienes aspiren a cargos de elección popular, señaló por último el dirigente estatal del PRI. (Orlando Chávez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.