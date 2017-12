Chihuahua— El dueño del auto utilizado para perpetrar el asesinato de Miroslava Breach, así como otra persona que conducía y uno más que señaló el domicilio de la víctima, aparecen con nombres clave en la causa penal 1903/2017, tratamiento que se da a los testigos protegidos, expuso ayer el abogado defensor de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”.En la audiencia de vinculación a proceso de su cliente, Jesús Enrique Valencia Díaz destacó que la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de puntualizar si los procesará o no ya que toma sus declaraciones como elementos en contra de los inculpados, pero no para consignarlos.Censuró que la Fiscalía no haya declarado a estas personas con la presencia de un abogado, cuando en el caso del testigo protegido “1981” que es el propietario del automóvil Malibú que se usó para cometer el asesinato, el testigo “Javier” que anduvo en él, y el testigo “Cholugo”, quien los llevó al lugar donde vivía la víctima, todos en conjunto exhiben una participación.“Señoría, previo a debatir la vinculación para efectos de una defensa adecuada de mi representado, quiero hacer una pregunta a la Fiscalía en cuanto a que dé a conocer si antes de la entrevista de los testigos ‘1981’, ‘Javier’ y ‘Cholugo’ hizo algún trato o arreglo con ellos, o les propuso algo para efectos de ser testigos protegidos”.El abogado destacó el contrasentido de que la propia Fiscalía exponga que “el testigo denominado ‘1981’ es el propietario del vehículo Malibú que probablemente se utilizó para cometer el hecho delictivo, ahora bien el diverso testigo ‘Javier’ pues también tuvo participación en el sentido de que anduvo en ese carro y también el testigo ‘Cholugo’, quien usó ese automóvil para supuestamente llevar a mi representado al lugar cercano donde se privó de la vida a la víctima, pero ellos no están siendo procesados”.Lo anterior acentúa la polémica que la propia Fiscalía ha generado en los últimos días en cuanto a que el chofer del auto está prófugo y no fue detenido ni tuvo el trato de testigo protegido.Tres días después del crimen de Breach, suscitado el 23 de marzo de este año, personal de la Fiscalía realizó un cateo en una vivienda de la colonia Villas del Rey, donde aseguraron el auto y una computadora (de ésta se extrajeron los audios de las llamadas a la periodista) así como a una persona.Días después, la dependencia dio a conocer que a esa persona ya se le había tomado su declaración y no sería detenida porque aportaría información importante para la detención de los demás implicados.Iniciada la audiencia contra “El Larry”, la Fiscalía estableció que el conductor del vehículo se encontraba prófugo, lo que secundó el secretario de Gobierno, César Jáuregui, al confirmar que se le detuvo, pero lo dejaron ir por falta de pruebas, empero la Fiscalía y el propio gobernador lo desmintieron.No obstante, en el expediente se demuestra que no sólo el guiador, sino el dueño y otro más figuran como testigos protegidos y tuvieron una participación directa en el crimen de Miroslava.

