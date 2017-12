La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua se ha conducido con falta de legalidad en la investigación del asesinato de Miroslava Breach, coincidieron organizaciones de defensa de periodistas.Al no aportar datos fiables sobre los responsables del crimen y ser omisos con la información requerida por los familiares de la periodista asesinada el 23 de marzo, es urgente que la FGE garantice un juicio transparente, aseguraron en un posicionamiento las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica.“Aún no se captura a todos los involucrados, entre ellos el autor o autores intelectuales. (Las organizaciones) hacen suyo el posicionamiento de los familiares para que pronto sean detenidos y llevados ante la justicia el resto de los responsables, y se investigue a fondo el vínculo entre el poder político y el crimen organizado que fue el motivo del asesinato de la periodista”, manifestaron las agrupaciones.Además, la dependencia ha sido omisa en cumplir con el reconocimiento de víctimas, y con ello de sus derechos, a los familiares de Breach Velducea.“Hacemos un extrañamiento a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la falta de legalidad para conducirse con los familiares quienes se han tenido que enterar por los medios de comunicación de los hechos y no por vía institucional.“Vemos con preocupación que la Fiscalía siga obstaculizando los derechos de los familiares de Miroslava Breach, como víctimas indirectas del homicidio, impidiendo que puedan tener información y participación en el desarrollo de la investigación”, indicaron las organizaciones.Al no ser reconocidos como víctimas, los hermanos de la periodista no han sido representados ni asistidos por un asesor jurídico durante el proceso judicial penal, detallaron las organizaciones.También exigieron que se investigue la ejecución en Sonora de Ramón Andrés Zavala, presunto autor material del asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua.“Lamentamos que el presunto autor material haya sido asesinado antes que ser detenido, cuando las autoridades conocían de su identidad y paradero desde hacía seis meses”, indica el texto.En la exigencia a la autoridad para que detenga a todos los responsables del homicidio, incluidos aquellos políticos que pudieran estar involucrados, se sumó la Red de Periodistas de Juárez.Gabriela Minjáres, cofundadora de la Red, dijo que el proceso ha mostrado irregularidades que abonan a la falta de credibilidad.“Esa investigación ha sido carente de transparencia, ha estado plagada de contradicciones y de opacidad. Tan solo la detención de esta última persona (Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”) que sale el gobernador a decir públicamente que es el autor intelectual y después sale con otro discurso, creo que eso ya demerita y por eso exigimos que realmente haya rigor científico y jurídico en la investigación del crimen de Miroslava, porque si seguimos en este esquema realmente lo único que vamos a tener es este clima de impunidad”, afirmó Minjáres.

