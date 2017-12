Contradice Fiscalía a MP; no hay políticos protegidos

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) no procederá por el momento en contra de políticos militantes del PAN, al considerar que no hay suficiente evidencia y no ahondar la polémica mediática, sostuvo el titular de la dependencia César Augusto Peniche.Cuestionado con relación a las declaraciones que obran dentro de la causa penal 1903/2017 que involucran al exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz así como el vocero del PAN, Alfredo Piñera, en acciones imprudentes que derivaron en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, el funcionario se limitó a exponer que “por el momento no tenemos evidencia en ese sentido (el de que contribuyeron en el crimen), se seguirá investigando y en su momento, de tener pruebas suficientes, podría ampliarse la acción penal”.De hecho, Peniche Espejel dijo que ninguno de los militantes panistas recibió el trato de testigo protegido, lo que contradice la exposición del Ministerio Público en la audiencia, ya que en la causa penal sí se les integró con nombres clave.Como se informó, tanto el martes como el miércoles pasados, durante la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, salieron a relucir claramente las declaraciones del exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, así como las del vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, bajo los nombres claves de “Bobby” y “Casio”, respectivamente, quienes grabaron las conversaciones con la periodista, las entregaron directamente a jefes criminales y posteriormente, Miroslava fue asesinada.Aún así, el fiscal estatal subrayó que “el Ministerio Público actúa en base a la información obtenida y a la evidencia recabada. Seguiremos trabajando bajo esa premisa”.Negó cualquier trato diferenciado a los panistas y concluyó la breve entrevista con la consigna de no hacer una irresponsable exposición mediática de los hechos, “no deben anticiparse juicios ni formularse conclusiones anticipadas ni carentes de soporte basado en evidencias”, aun cuando la información vertida en los medios de comunicación se remite a la expuesta por la propia Fiscalía en el desarrollo del juicio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.