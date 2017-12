Gasta Salud millones en subrogar servicios

Aparte del déficit hospitalario que tiene que solventar, la Secretaría de Salud del Estado también debe pagar millones de pesos por la subrogación de servicios que no puede dar, exhiben documentos oficiales.Ante la incapacidad de hacerlo con medios propios, el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), entidad dependiente de la Secretaría que administra los hospitales, tiene que contratar servicios externos de imagen médica.A través de la solicitud de Transparencia número 133062017, el Ichisal informó que los procedimientos de imagenología y rayos X transferidos a otros le costaron 45 millones 675 mil 680 pesos con 24 centavos el año pasado.Las resonancias magnéticas subrogadas, detalla la petición de información, obligaron a la dependencia de salud a erogar 20 millones 173 mil 859 pesos con 16 centavos, en tanto que las tomografías externas, 5 millones 85 mil 558 pesos con dos centavos.Por estos tres conceptos, el Ichisal tuvo que desembolsar el año pasado 70 millones 935 mil 097 pesos con 80 centavos, muestra la respuesta oficial.El Diario pidió al área de Comunicación de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez una entrevista con funcionarios para abordar el tema, pero hasta el cierre de la edición esta petición no fue atendida.Estas millonarias subrogaciones ocurren en un contexto donde la dependencia cuenta con limitado equipamiento para atender a la población.Así, por ejemplo, la Secretaría de Salud sólo tiene cinco tomógrafos en la entidad, indica el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (Sinerhias) federal.Dos de estos aparatos están en el Hospital General y en el Hospital Infantil de Especialidades (Hies) de Ciudad Juárez, mientras que los otros tres están en la ciudad de Chihuahua en el Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo, el Hospital Central del Estado y el Hies.Los servicios de imagenología que no alcanza a cubrir la Secretaría de Salud tienen que ser absorbidos por 33 empresas y personas físicas privadas, detalló el Ichisal en la solicitud de información 131542017.Centro Radiológico de Chihuahua, S.C., Medicina Nuclear del Norte, Rayos X e Imagenología de Delicias S.A., Hospital Ángeles, Christus Muguerza del Parque S.A. de C.V. e Imagen Diagnóstica son algunos operadores sobre los que recae la carga de trabajo del Gobierno estatal en materia de salud.Las millonarias cantidades que el Ichisal debe pagar a externos se suman a las que tiene que desembolsar para garantizar la suficiencia de hospitalización.Con base en datos provistos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia local, El Diario publicó el lunes que el Instituto pagó el año pasado 169 millones 126 mil 972 pesos con 80 centavos a entidades ajenas a él, entre ellas cuatro privadas y una pública. (Fernando Aguilar / El Diario)

