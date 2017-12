Chihuahua– Antes de su homicidio, la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, de 54 años, recibió una llamada del exalcalde panista de Chínipas (2013-2016), Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien le dio un mensaje “de parte de 'El 80'”, de que ya no podía pisar la Sierra”.Dicha llamada fue revelada ayer por un testigo protegido de la Fiscalía, cuya narración fue leída por el agente del Ministerio Público, en la audiencia de vinculación a proceso de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, uno de los presuntos autores materiales del crimen. Los hechos quedaron asentados dentro de la causa penal 1903/2017 por el homicidio de la comunicadora.Sin la presencia física del imputado, el juez de Control, Napoleón Rayas Valdez, encabezó dicha diligencia que se llevó a cabo por 9 horas y dictó receso para reanudarla hoy a las 10:30 horas.Tras su cargo como alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, fue coordinador de Educación Indígena en la Sierra con Javier Corral, luego renunció y actualmente aparece como subdirector en la preparatoria de Chínipas.diencia realizada en la sala 3 del Centro de Justicia, se desahogaron los testimonios de 27 testigos con identidad reservada y otras 28 declaraciones de vecinos, policías y peritos.“El Larry”, es acusado de participar como coordinador y coautor en el homicidio de Breach Velducea el 23 de marzo pasado en el fraccionamiento Lomas Vallarta, donde vivía la periodista.Juan Carlos Moreno Ochoa, no estuvo ayer presente en la audiencia presuntamente debido a las múltiples lesiones que sufrió en su intento de escape el pasado domingo, en el operativo implementado por la Policía Federal en los límites del estado de Sonora, por lo que permanecía aún hospitalizado en el Cereso de Aquiles Serdán.Un abogado particular lo representó en la diligencia.En la lectura de los testimonios llamó la atención un extracto que hizo el testigo protegido identificado con el nombre clave de “Mila”, muy cercano a la víctima.En él reveló que antes de su asesinato, la periodista le contó que había recibido una llamada del exalcalde de Chínipas (Hugo Amed Schultz) quien le dio un mensaje “de parte de ‘El 80’, que ya no podía pisar la Sierra”, dijo el Ministerio Público.En la relatoría de lo encontrado en el domicilio donde se resguardaron los presuntos asesinos, en la calle De las Torres en la colonia Villas del Rey al norte de la ciudad, se aseguró el vehículo Malibú con placas de circulación ELH8406, mismo que supuestamente fue utilizado en el crimen de Miroslava.También se dijo que ahí se encontraron documentos como identificaciones, recibos de servicios públicos y las cartillas del servicio militar a nombre de los hermanos Wilberth Jaciel Vega Villa (supuesto chofer del automóvil actualmente prófugo de la justicia) y de Iván Jew.Además se localizaron equipos de cómputo como una laptop una tableta, varios teléfonos celulares, chips y marcadores que presuntamente fueron utilizados para escribir el narcomensaje en la cartulina localizada a un lado del cuerpo de Breach Velducea.En la cartulina se adjudicó el homicidio a “El 80”, líder del cártel en la zona occidente.En el vehículo Malibú que supuestamente fue utilizado por los asesinos para transportarse y escapar de la escena del crimen, los peritos lograron levantar tres huellas dactilares, se informó en la audiencia.Vecinos de los hermanos Wilberth Jaciel (chofer), Iván Jew y Jesús Ulises de apellidos Vega Villa, dijeron a las autoridades que sabían que eran originarios de Chínipas.Según las declaraciones de los testigos con identidad reservada, el imputado Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” llegaba con frecuencia a ese domicilio en la capital, pues conocía a los tres hermanos desde tiempo atrás e incluso se había criado con la mamá de éstos.Fue el día 21 de marzo –dos días antes del crimen perpetrado contra la periodista– en que “El Larry” fue visto llegar a la referida casa (de seguridad) y se le observó trasladándose en el citado automóvil de color gris junto a Wilberth Jaciel, así como el día 22 de marzo “yo sabía que trabajaba de narco en Chínipas”, narró un testigo.No fue sino hasta el día 24 de marzo, un día después, en que Wilberth Jaciel, Ramón Andrés Zavala Corral –autor material encontrado sin vida en los Álamos, Sonora el pasado 19 de diciembre– y “El Larry” huyeron hacía la Sierra tras haber perpetrado el crimen de la comunicadora.Las declaraciones de personas cercanas a la víctima relacionadas con la actividad periodística, coincidieron en que el trabajo de investigación de Miroslava Breach incomodó al grupo delictivo de “Los Salazares” que opera en la región de Chínipas y donde precisamente a raíz de las publicaciones se cayó la candidatura del PRI a ese municipio en el proceso electoral 2016, que era encabezada inicialmente por Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino del líder criminal Crispín Salazar Zamorano. (Staff / El Diario)

