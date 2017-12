'Exalcalde y vocero tienen responsabilidad en crimen de Miroslava'

Chihuahua– El exalcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, y el vocero del Comité Directivo Estatal del partido, Alfredo Piñera Guevara, ‘pusieron’ ante los narcos a la periodista Miroslava Breach, señaló el abogado defensor de Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, uno de los implicados en el homicidio.Jesús Enrique Valencia Díaz cuestionó en la audiencia de vinculación a proceso de su defendido, que ambos testigos con identidad reservada, “Casio” y “Bobby”, fueron quienes grabaron llamadas con Miroslava y las entregaron directamente a los grupos criminales.El abogado solicitó ayer al fiscal José Roberto Fierro Aguayo, adscrito a la Unidad de Atención a Delitos contra la Vida, que estableciera si la Fiscalía General del Estado “hizo un trato o arreglo” con los testigos, ya que “hay cierto nivel de participación en el crimen de Miroslava y no han sido consignados”.“Hasta este momento no depara en ellos una responsabilidad y en mi opinión, tuvieron cierto grado de responsabilidad en los hechos (crimen de Miroslava)”, expresó el litigante ante el juez de Control, Napoleón Rayas Valdez, que encabezó ayer la audiencia de vinculación de su defendido.“Lo anterior en el sentido de que pudieron haber declarado en la forma que lo hicieron, toda vez que de todos los datos de prueba que hizo valer aquí la Fiscalía se advierte que estas personas tienen un grado de participación en los hechos que se incriminan, por lo tanto debieron haber tenido un defensor al momento en que les hicieron las entrevistas. Por eso es mi pregunta, si les ofreció la FGE seguridad o protección”, abundó Valencia Díaz.Los panistas están identificados con los nombres claves de “Bobby” (exalcalde de Chínipas) y “Casio” (Alfredo Piñera, vocero del CDE del PAN) en la causa penal 1903/2017 del homicidio de la periodista.Al respecto, el fiscal Fierro Aguayo respondió que la reserva de identidad “es por la situación delicada del caso, no es por una circunstancia de negociación con los testigos, ellos mismos dicen tener miedo de una represalia, por eso estamos obligados a resguardar los datos personales”.En respuesta, el abogado reiteró: “Ésa es mi inquietud, dado que la misma Fiscalía lo hace valer en atención al principio de presencia física, estas personas tienen cierto grado de responsabilidad, no sé por qué se omitió designarles un defensor de oficio”.Cerró su presentación al insistir en que los testigos “Casio” y “Bobby” aceptan que realizaron llamadas telefónicas a la víctima para efectos de decirle que estaban siendo amenazados por sus publicaciones; sin embargo, esas mismas llamadas las graban y entregan a quienes se supone les temían.El líder estatal del PAN en Chihuahua, Fernando Álvarez Monje, aseguró que “brindamos todo nuestro respaldo a nuestros funcionarios partidistas señalados y los consideramos ajenos a cualquier acto realizado que pudieran ser constitutivo de delitos”.Expuso su disposición a colaborar como institución en todo lo que sea necesario para que se imparta justicia en éste y otros hechos.Hizo un llamado a la sociedad “para observar con responsabilidad, amplio criterio y la reserva que dicta la prudencia, la exposición mediática de los hechos, sin anticipar juicios o conclusiones que estén carentes de soporte jurídico o evidencias científicas”. (De la Redacción / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.