Chihuahua— El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, expuso que Jaziel Vega, quien ha sido implicado en el asesinato de Miroslava Breach, no era un testigo protegido y que está en calidad de prófugo.Ello, a pesar que el 7 de abril pasado el Gobierno informó que el chofer –entonces sin identificar públicamente– había declarado y que estaba bajo esa figura jurídica.Jáuregui señaló que Vega fue detenido luego del asesinato de la periodista, pero al no tener pruebas suficientes en su contra fue dejado en libertad.A Vega se le señala como el chofer del vehículo en el que viajaba quien disparó contra Miroslava el 23 de marzo de este año. El hombre aparece en los registros como estudiante de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).El funcionario comentó que sí existió un contacto con el tercer implicado; mencionó que Vega no era un testigo protegido ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que esto implicaría que tuviera información de utilidad para las autoridades; recalcó que se le considera una persona sustraída de la justicia.“Se había tenido contacto con esa persona pero no se habían podido acreditar hechos elementos y elementos constitutivos de delito, hoy en día la carpeta de investigación muestra que algunas de las personas se han sustraído de la acción de la justicia al estar siendo requeridos y en ese sentido se les va a buscar y en su momento aprehender”, dijo.Haziel Vega figura en las declaraciones que se han generado en torno al asesinato de Miroslava Breach como el responsable de manejar el automóvil Malibú gris en el que viajaba quien disparó contra la periodista.Por su parte, el abogado penalista Héctor Villasana consideró que el Ministerio Público la usa de forma irregular y exagerada, lo que provoca protección e impunidad, y que incluso se aplica a sospechosos, quienes al momento de declarar en contra de imputados, confiesan crímenes de igual gravedad.“El manejo que hace la Fiscalía sobre esta figura es muy irregular, porque llevan al extremo la Ley de Protección a Víctimas. La figura de testigo protegido debería utilizarse de manera excepcional y cuando exista un riesgo inminente a su seguridad”, dijo.Agregó que el manejo exagerado del testigo protegido, provoca que sus testimonios pierdan veracidad, y les ofrece a un testigo que declara lo que “quieren que diga”, las veces que sea necesario.

