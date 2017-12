La falta de personal en las corporaciones policiacas, es un viejo problema que ninguna administración ha podido resolver, señalaron agrupaciones de abogados.Según el “Modelo Óptimo de la Función Policial”, la Policía del estado no cuenta ni con la mitad de los elementos que debería tener como mínimo de acuerdo con estándares ideales.Jaime Rodríguez Gutiérrez, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, consideró que la carencia de recursos es la causa que mantiene en crisis a las corporaciones.Agregó que el mismo problema lo sufren los gobiernos municipal y federal, que, señaló, tampoco han podido cumplir con la cantidad de oficiales necesarios.Para Mario Espinoza Simental, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, no sólo es que el dinero no alcance, sino que se destina a otros rubros y por tanto el del capital humano para la seguridad pública queda relegado.Desde su óptica, aun cuando hay ciertos esfuerzos, éstos no son ni suficientes ni bien encaminados.“Si se quisiera atender de fondo este asunto lo harían, pero hacen actuaciones para ‘taparle el ojo al macho’. Es necesario que el Estado destine recursos personales, capacitación, para poder contar por lo menos con la mitad más de los elementos que tenemos ahora. La voluntad está a medias”, comentó.En su opinión Jaime Rodríguez Gutiérrez, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, a pesar de esta situación, la administración estatal muestra disposición para solucionar el inconveniente.“El Estado (mexicano) siempre le queda a deber al gobernado”, dijo. “Siempre nos queda a deber en todos los aspectos. La necesidad del ciudadano es obligación del Estado satisfacerla”. (Fernando Aguilar/El Diario)

