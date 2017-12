Además del presunto desvío de más de 6 millones de pesos para la adquisición de la bóveda de almacenamiento de video digital de las audiencias de oralidad penal, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó una serie de irregularidades en el proyecto autorizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.Si bien el informe técnico de resultados de auditoría financiera y de obra pública al TSJ, correspondiente al año fiscal 2016, no señala de manera directa el presunto sobreprecio del proyecto por el que se presentó una denuncia penal y se suspendió a dos magistrados, el órgano fiscalizador estatal hizo una serie de observaciones que no fueron solventadas.Por ejemplo, la auditoría arrojó que la Comisión de Administración del Poder Judicial del Estado no autorizó ni tampoco realizó un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para la adquisición y contratación de dicho servicio.Esto, señala, cuando de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado le corresponde emitir las bases generales para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial, en ejercicio de su presupuesto de egresos.Además, porque entre otras cosas le corresponde vigilar las funciones administrativas y servicios generales, así como procurar el correcto ejercicio del presupuesto de egresos del Tribunal.También, agrega, porque en el expediente de la licitación no se encontraron facturas ni documentos de recepción de bienes y pólizas contables, sólo un contrato de adquisición y una póliza de fianza, ambos fechados el 31 de diciembre de 2015, con el prestador del servicio –que no se identifica en el informe– por un importe de 1 millón 224 mil 137.93 pesos.La instalación de la bóveda de almacenamiento masivo tenía un costo de 14 millones 246 mil 888 pesos, de los cuales la mitad aportaría el Gobierno Federal y la otra mitad el Gobierno estatal, 7 millones 123 mil 444 pesos cada uno.La bóveda tenía una capacidad de 350 Terabytes, la cual está destinada a regular el video digital de audiencias de oralidad penal en todo el estado durante los próximos 8 o 10 años, con un equivalente aproximado a 1 millón 300 mil audiencias, describe el informe.Al mismo tiempo y bajo la misma modalidad de financiamiento se aprobó la construcción del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, proyecto que se cotizó en 25 millones 676 mil 386 pesos, de los cuales la Federación y el Estado aportarían cada uno la mitad: 12 millones 838 mil 193 pesos.El Instituto se construiría en la calle Ocampo 609 y 611, frente a las instalaciones del Centro de Justicia, pero la ASE detectó que el TSJ no cuenta con la propiedad del inmueble para la realización de la obra, lo que también representa una violación a la Ley de Obras Públicas estatal, que obliga a tener la propiedad y derechos de propiedad de inmuebles sobre los que se ejecutarán obras públicas.Otra de las observaciones realizadas por la ASE en el proyecto para la construcción del Instituto determina que no se llevó a cabo la publicación de la convocatoria al procedimiento en Compra Net.En respuesta a las observaciones derivadas de los dos proyectos, el TSJ concedió que aun cuando los recursos los autorizó el Pleno, el procedimiento no lo llevó a cabo el Poder Judicial, sino la Secretaría de Hacienda estatal y finalmente por el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, por lo que las irregularidades detectadas no le corresponden.Sin embargo, la ASE consideró en varias de las observaciones que no se solventan con las respuestas otorgadas y determinó que existen elementos suficientes que permiten presumir daños y perjuicios en la Hacienda Pública causados por servidores públicos adscritos al TSJ.El Consejo de la Judicatura del Estado suspendió el 8 de diciembre a Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, expresidente del TSJ y a Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, magistrado de la primera sala penal, por estar sujetos a una denuncia penal por el presunto desvío de más de seis millones de pesos en favor de la empresa Infocom S.A. de C.V, contratada para la adquisición de la bóveda de almacenamiento.Aunque hace unos días el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concedió la suspensión provisional a favor del magistrado Ramírez Alvídrez y ordenó que fuera restituido en su cargo.