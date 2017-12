Chihuahua– Un funcionario del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), exigió a la periodista Miroslava Breach le revelara las fuentes de información que le destaparon el vínculo de políticos del PRI con el narco.El hoy testigo protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado con el nombre clave de “Casio”, pero llamado “Alfredo” por accidente en la audiencia de vinculación contra ‘El Larry’, al parecer es el vocero estatal de Acción Nacional, Alfredo Piñera Guevara, trascendió."Yo por eso firmé la nota y no voy a revelar fuentes de información, saben que soy de Chínipas... el silencio es complicidad y eso ha generado todo este desmadre", fueron las palabras que la periodista Miroslava respondió al funcionario que le hizo la llamada antes de su asesinato.Ante el juez de Control, Napoleón Rayas Valdez, dentro de la causa penal 1903/2017, se ventiló ayer en audiencia que el testigo protegido intentó vía telefónica que la comunicadora le revelara las fuentes de información que llevaron a involucrar en sus publicaciones, en el diario La Jornada, a candidatos del PRI con el crimen organizado en varios municipios serranos durante el proceso electoral 2016, esencialmente en Chínipas, donde el PAN gobernaba el Ayuntamiento, y además intentó que se deslindara a ellos de las presuntas filtraciones.Las publicaciones periodísticas, según narró el MP, relacionaban familiarmente al abanderado a la alcaldía de Chínipas por el PRI, Juan Miguel Salazar Ochoa con Crispín Salazar Zamorano, líder criminal que opera en la zona.Sin embargo, Miroslava respondió que ella misma fue quien obtuvo esa información producto de su trabajo de investigación periodística, desvinculando a sus familiares y a las propias autoridades locales, citó el fiscal.Al escuchar las respuestas de la comunicadora, el testigo “Casio”, le dijo al final: “Tú no te preocupes, estamos en paz”.En sus artículos, Miroslava también señaló el nombramiento de Martín Ramírez como jefe de la Policía de Chínipas, quien resultó ser primo de Alfredo Salazar, sobrino a su vez de Crispín Salazar.Los audios con la voz de las dos llamadas que recibió la comunicadora fueron localizados en una computadora portátil que fue asegurada en la casa de seguridad que utilizaron los presuntos asesinos después de haber cometido el crimen el 23 de marzo del presente año y que se localiza en el fraccionamiento Villas del Rey al norte de la ciudad.Fue el 27 de mayo de este año, cuando el MP le tomó la declaración a Schultz, donde éste dijo que trató de aclarar la situación con “El Larry”.“Después de eso hablé con Juan Carlos Moreno, a quien le dicen Larry, lo conozco de toda la vida y le dije que quería platicar con él, le dije que de las nota que hizo Miroslava llegaron comentarios… él me dijo que si no tenía nada que ver que aclarara la situación”.Después de eso el exedil viajó a la ciudad de Chihuahua donde habló con los directivos del PAN estatal sobre el asunto, por lo que lo canalizaron con el vocero identificado como “Casio”, pero se reveló accidentalmente su nombre de Alfredo (Piñera), quien se encargó de hablar con Miroslava para explicarle lo que pasaba.Hugo Shultz dijo que “Casio” le entregó en una memoria USB con estas conversaciones.Posteriormente, el expresidente municipal se reunió con gente de “Los Salazar” a quienes les explicó que se habían comunicado con la periodista.A continuación la transcripción del audio:: “Hola, Miroslava, cómo estás. Te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar”.: “Sí”: “Me dice la raza de allá de la Sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo y no encontramos la forma de demostrar...”.: “¿Pero dame lugar de dónde?, ¿de qué comunidades?”.: “De Chínipas, es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va pasar nada... nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico?”.: “Pues diles muy fácil y muy sencillo, por qué se hacen pendejos, Miroslava Breach es de Chínipas, nomás diles eso”.: Pero ellos lo que necesitan estos cuates....”: “No, no, que tampoco chinguen, para qué se hacen tontos, Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me han dicho que están rezando un novenario por mí, entonces o sea que no jueguen”.: “Pero déjame aclararte Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría...”: “No, no no, es que no hay fuentes o sea cuando yo di el nombre de quien era en Chínipas (Juan Miguel Salazar), simplemente saqué las cosas. Esto fue lo que sucedió así de sencillo, pues qué creen, que estoy tonta, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra de ahí y sabe quién es el personaje”.: “Entiendo, entonces no hay una fuente que alguien te dijo”.: “Claro que no, cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporteé en Chínipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava y que se avienten su boleto si quieren”.: “Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal (Hugo Amed Shultz)”.: “Con nadie absolutamente”.: “Ah ya entiendo, les voy a comentar a ellos”.: “Así diles, a míos tíos les han advertido que se los van a chingar, pues sí, pero si van a chingar a alguien que sea a la reportera, tengo primos, que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo, así de sencillo”.: “Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal...”: “No, no pues así cántaselas directo”.: “Está bien, Miros, yo así les comento”.: Así coméntales, diles que lo que ellos no tienen a mí me sobran, porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre”.: “Así se los voy a decir”.