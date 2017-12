Sectores de la sociedad civil acusaron que la ineficiencia en el gasto público ejercido por el Gobierno estatal tiene a las instituciones de salud hundidas en el déficit hospitalario, mientras se derrochan cantidades de dinero exorbitantes en rubros de menor importancia.“Desde hace décadas hemos visto una total ineficiencia en el gasto público. Juárez tiene casi la mitad de la población en el estado y es la que más recursos insuficientes tiene en materia de salud”, señaló Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).A su vez, Alcides Flores, de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic), opinó que debe hacerse un análisis muy minucioso sobre los gastos que se han hecho para subrogar la atención médica, porque a la larga, advirtió, el déficit va a incrementarse.La insuficiencia de espacios para recibir a pacientes en los hospitales estatales le costó el año pasado millones de pesos a la Secretaría de Salud, dice información oficial difundida públicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia local.De acuerdo con esa información, el Gobierno estatal pagó 169 millones 126 mil 972 pesos con 80 centavos a unidades externas a donde envió pacientes.El Ichisal es el organismo descentralizado estatal que administra los hospitales.Los proveedores de atención hospitalaria subrogada son Christus Muguerza del Parque S.A. de C.V., la Clínica de la Mujer, el Hospital Ángeles, Servicios de Salud de Chihuahua y Servicios Hospitalarios de México S.A. de C.V., informó el Instituto en una última solicitud de información hecha por este medio.El Diario buscó la postura de la Secretaría de Salud de Chihuahua y el director médico de la frontera, Arturo Valenzuela Zorrilla, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.Ortiz Quintana sugirió que debe mejorarse la ley de coordinación fiscal para otorgarle mayores recursos a esta frontera y éstos deben ser más equivalentes, anotó, a los recursos que aporta en general el municipio.De no ser así, advirtió el representante social, este problema se va a seguir presentando.“Deberían de reorientar los gastos que a lo mejor no son tan necesarios e indispensables como lo que el Estado se gasta en publicidad y propaganda en los medios de comunicación”, comentó también el representante de Codic.Subrayó que para resolver el problema que debe reorientar el gasto.“Debe analizarse cada departamento para ver dónde se pueden reducir gastos y reorientarlos a cubrir estos déficits que se tienen y evitar estar subrogando los servicios”, recomendó Flores.

