Hay políticos detrás de muerte de Miroslava: hermanos

Familiares de Miroslava Breach Velducea aseguran que Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, no es el autor intelectual del homicidio de la periodista.Los cinco hermanos de Breach Velducea dijeron que el señalado podría ser el encargado de hacer el plan del asesinato, pero no el que dio la orden de cometerlo; afirman que detrás del homicidio “se encuentra un político o políticos del PAN y PRI que se pudieron poner de acuerdo o actuar de manera separada”, de acuerdo con lo publicado por La Jornada.Los familiares exigen que se busque y detenga al o los verdaderos autores intelectuales, porque tienen conocimiento de que el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schulz Alcaraz, quien hasta hace unos días era coordinador de Educación del Gobierno del Estado en la zona de la Sierra, y que repentinamente renunció al cargo, fue señalado por la propia Miroslava como mensajero de grupos criminales de su poblado de origen, y la amenazó por sus notas.Otro de los políticos que señalan la amenazó es Mario Vázquez, expresidente estatal del PAN y actual titular de servicios públicos municipales en el gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua, al igual que otro de apellido Piñeira que fue titular de Comunicación Social del PAN.Por ello, los hermanos de Miroslava demandan que se actúe en consecuencia, ya que creen que el sujeto señalado como autor material del crimen, asesinado hace unos días en Los Álamos, Sonora, sí es el que actuó contra su hermana para dispararle.Señalan que hasta la fecha no les han entregado copia del expediente de las investigaciones y que autoridades les dicen que sólo pueden revisarlo en las instalaciones de la Fiscalía, lo cual consideran absurdo ya que carecen de conocimientos jurídicos para interpretar los términos usados, publicó La Jornada.Con relación a los recientes acontecimientos que se han presentado en torno al asesinato de nuestra hermana, Miroslava Breach Velducea, sus cinco hermanos, Rosa María, Brisa Guadalupe, María Antonieta, Jacobo Irene y Mirabel, queremos manifestar que estamos muy pendientes del desarrollo judicial del caso, en espera de que se llegue hasta las últimas consecuencias, y se haga justicia.Hay que decir que nos llena de optimismo la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, de quien ya se precisó que se trata de uno de los autores materiales y no intelectuales como se dijo en un principio.Lo expuesto recientemente por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, quien asegura que ya se encuentran tras el resto de los involucrados, nos da una luz de esperanza en que se hará justicia por la muerte de nuestra hermana.Así como lo explicó el gobernador, sabemos que hay un vínculo entre el poder político y el crimen, mismo que fue expuesto por Miroslava, y que fue lo que la llevó a ser asesinada.Es por ello que esperamos que se dé con quienes forman parte de este grupo y sean llevados a responder por este crimen.Sabemos que la Fiscalía General del Estado tiene acreditados los nombres y rostros de los responsables, por lo que esperamos que muy pronto sean capturados.Sobre Moreno Ochoa, sabemos que fue el principal director de la planeación del artero crimen y que ya se encuentra en el Cereso 1 de Chihuahua, donde enfrenta un proceso, pero todavía faltan más detenciones.Estamos en espera de que la Fiscalía General del Estado inicie con la búsqueda y localización de los otros responsables, así como lo hizo con Moreno Ochoa.Como familia nos duele la muerte de nuestra hermana, pero al igual que a la sociedad chihuahuense, nos duele también la pérdida de la periodista Miroslva Breach y esperamos que su crimen no quede impune.Atentamente los hermanos Breach Velducea:Rosa MaríaBrisa GuadalupeMaría AntonietaJacobo IreneMirabel

