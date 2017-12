'Investigaciones deficientes y falta de personal derivan en impunidad'

La falta de una política criminal, de medios económicos y de personal tiene en la impunidad arriba del 95 por ciento de los homicidios de policías estatales en Chihuahua, coincidieron abogados.La estadística oficial indica que el 87 por ciento de los crímenes cometidos contra personal policiaco adscrito a la Fiscalía General del Estado en los últimos siete años sigue impunes.Agrega que 47 de 54 casos reportados entre octubre de 2010 y noviembre pasado en la entidad están sin sentencia.José Alonso, vicepresidente de la Barra y Colegios de Abogados de Ciudad Juárez, señaló que aunque los elementos investigadores están bien preparados, no aplican técnicas en las investigaciones para resolver estos casos.“La Policía ha acudido a cursos de capacitación, pero hay falta de voluntad para aplicar una política criminal, por eso la impunidad”, aseveró.La abogada Angélica Torres dijo que las autoridades no cuentan con los medios idóneos y el personal suficiente para hacer frente a esa carga de trabajo.Comentó que en delitos cometidos por la delincuencia organizada se requieren muchos más recursos para hacer investigaciones más eficientes, lo que no se tiene.“Los peritos están saturados. Parece difícil, porque es cuestión de infraestructura”, añadió. “No son las leyes, sino la falta de recursos suficientes para combatir la injusticia”.Según datos oficiales, 35 de 54 casos registrados están en etapa de investigación y sin detenidos.Otros cinco expedientes fueron enviados al archivo temporal por ausencia de indicios o pistas, y dos más concluyeron la acción penal “por muerte del imputado”.Alonso mencionó que esa impunidad habla de que el crimen organizado ha rebasado a las autoridades.Agregó que existe la presunción latente de que en la mayoría de estos asesinatos ha estado inmiscuido el crimen organizado, mientras los agentes no cuentan con el respaldo institucional.“Por eso no actúan, por miedo”, anotó. “Por temor a su integridad física no investigan como debe de ser”.

