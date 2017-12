Chihuahua– La Policía Estatal de Chihuahua no cuenta ni con la mitad de policías de los que debería de tener como mínimo, según destaca el “Modelo Óptimo de la Función Policial”, presentado este mes.En el parámetro se establece que en cada entidad debería haber 1.8 agentes por cada mil habitantes, pero Chihuahua sólo cuenta con un promedio de 0.5. Además el 1.2 porciento del total no aprobó el examen de confianza, pero sigue activo.Dicho modelo pretende ser una herramienta para que las entidades federativas logren “identificar sus principales áreas de oportunidad, definir metas claras y establecer acciones concretas para fortalecer sus capacidades de prevención y combate a la delincuencia, reducir los factores de riesgo de la violencia y dignificar la labor policial”, ante un proceso de certificación que iniciaría en el 2018.No obstante, Chihuahua presenta números críticos, con un déficit que supera la media nacional, y queda muy corto en comparación con estándares internacionales donde el promedio es de 2.8 policías por cada mil habitantes, según la Organización de las Naciones Unidas.Otro indicador de consideración del que habla el informe es la evaluación de permanencia y programa de depuración, por lo que el 100 por ciento de los elementos operativos en activo de la Policía preventiva estatal deberá contar con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones en materia de control de confianza que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Artículos 96 y 97), con una vigencia de tres años.En este aspecto la entidad ha evaluado a un 97.8 por ciento de sus agentes, de los cuales 1.2 por ciento no aprobó el examen de confianza.Sobre este tema, en reiteradas ocasiones el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, ha manifestado la urgencia de mejorar los cuerpos policiacos, no sólo estatales, sino también municipales.Asimismo se anunció que para 2018 se espera que se integren alrededor de 600 policías en prevención y en investigación. (Francisco Córdova/ El Diario) [email protected]

