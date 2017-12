Lleva el despecho a cometer faltas como el 'sexting'

Terminar una relación sentimental es uno de los motivos por los que hombres exhiben en redes sociales a sus exparejas con fotos eróticas, y esto es un delito.Durante 2017 se interpusieron 34 denuncias por sexting, que desde marzo de este año se tipificó como falta, en el estado de Chihuahua, dio a conocer Adán Herrera Hernández, comandante de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Trata de Personas, de la Fiscalía General del Estado.Los 34 casos que están en investigación las víctimas son mujeres, en promedio de 16 a 20 años, aseguró.Ellas denuncian que sin su consentimiento se están publicando en redes sociales –la mayoría Facebook– fotografías donde aparecen desnudas.Herrera explicó que generalmente es el exnovio el que publica esas imágenes, que la misma mujer proporcionó cuando eran pareja.“La mayor parte de los casos que registramos es por una mala ruptura, y esto es como venganza del hombre”, explicó.Expuso que en las fotografías aparece el rostro y por eso es lo grave del asunto, porque se está identificando plenamente a la mujer.“Quemándolas, poniéndolas como prostitutas, a manera de desprestigio”, mencionó.Dijo que los 34 casos que se han registrado este año están en proceso de investigación para judicializarlos.Explicó que la Fiscalía detectó el sexting en noviembre del año pasado, en enero y febrero se fue a la alza, pero entonces no era delito.A raíz de estos casos surgió el interés de la diputada Laura Marín Franco del PAN, y en marzo el Congreso del Estado aprobó tipificarlo como delito.De este modo, hasta cuatro años de cárcel puede alcanzar aquella persona que sin consentimiento revele, divulgue o utilice indebidamente imágenes de contenido sexual o erótico mediante celular, computadora o cualquier otro dispositivo electrónico, denominado como “sexting”.Para tratar de evitarlo la Unidad de Delitos Sexuales imparte pláticas a los alumnos y sus padres en planteles de educación media superior para darles recomendaciones.La principal es que no acceden al denominado “pac” que es un paquete de fotografías en las que piden que aparezcan de forma explícita las partes íntimas.“Lo principal es que no acceden a esas peticiones, no es ninguna muestra de amor, que tengan cuidado y en ningún momento tomarse esas fotografías porque no saben donde va a terminar el teléfono, si se les pierde o se los roban”, explicó Herrera.Dijo que en el programa también se incluye a los padres de familia para que estén monitoreando a sus hijos en el Facebook, que revisen quienes son las personas con las que están interactuando.También deben evitar que a altas horas de la madrugada estén en redes sociales.El comandante dijo que cualquier caso para denuncia o para solicitar el programa de prevención pueden acudir a la Fiscalía General.

