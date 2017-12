Cae en Sonora ligado a homicidio de Miroslava

Cargando

Chihuahua— Autoridades estatales y federales capturaron en Sonora a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, a quien se le atribuye la autoría intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach.En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el detenido fue trasladado ayer a la ciudad de Chihuahua e internado en el Cereso de Aquiles Serdán.El gobernador del estado, Javier Corral, difundió la noticia a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que se había capturado al autor intelectual del crimen de Breach.Posteriormente emitió un video en su cuenta de Facebook, en el que afirma que no existe ninguna duda sobre la identidad de los asesinos de la periodista, aunque en este segundo mensaje ya no señala a Moreno como el autor intelectual.“En la madrugada fue capturado otro de los presuntos autores materiales del asesinato y principal director de la planeación y ejecución de la muerte de Miroslava”, indicó.Chihuahua— Familiares de Breach Velducea dudaron que Moreno Ochoa sea el autor intelectual del homicidio, según declaraciones hechas a La Jornada.Dijeron que “El Larry” puede ser el coordinador del plan, pero no la persona que dio la orden de hacerlo, ya que, afirman, detrás de eso “se encuentra un político o políticos del PAN y PRI que se pudieron poner de acuerdo o actuar de manera separada”.La Fiscalía General del Estado (FGE) no precisó si lo anterior implica que todavía falta detener a quien le dio la orden a “El Larry”.Corral dijo que hay otras personas involucradas en el homicidio, ocurrido el pasado 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua, y que se actuará en su contra.“Daremos a conocer los principales elementos de la investigación y la metodología, que contribuirá a combatir la impunidad en los atentados y crímenes contra periodistas”, recalcó en su mensaje.La detención de “El Larry” en Ciudad Obregón, Sonora, se produce unos días después de que Ramón Zavala, identificado como el autor material del asesinato, fue encontrado muerto con un balazo en el tórax en una brecha del municipio de Álamos, Sonora.El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, informó que elementos de la Policía Federal capturaron a Moreno, ligado a gente de “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa y que opera en un amplio territorio de Chihuahua y Sonora.“El sujeto trató de huir al momento del operativo, saltando desde un primer piso”, agregó el funcionario.La orden de aprehensión contra Moreno fue emitida el 17 de junio pasado, junto con la de Zavala.Según dijo Corral Jurado, la investigación en torno al homicidio de la periodista se agotó en dos meses, con la integración de un “voluminoso expediente”, en el que nombres y rostros de los responsables fueron acreditados por el Ministerio Público.“Tenemos también las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de quienes actuaron de manera cobarde en contra de Miroslava”, a quien calificó como un ejemplo de periodismo responsable, crítico y valiente.Precisó que durante el proceso de investigación se revisaron más de 200 horas de video, se hizo el análisis técnico de diversos dispositivos electrónicos y se cuenta con más de una veintena de testimonios o entrevistas y una larga lista de pruebas periciales efectuadas con un elevado rigor técnico.Corral añadió que las órdenes de captura se obtuvieron desde hace seis meses y desde entonces se solicitó el apoyo de la Policía Federal y del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), toda vez que los responsables se ubicaban fuera del territorio de Chihuahua.Moreno fue fichado para que hoy sea presentado ante el juez de Control, a fin de realizar la audiencia de formulación de cargos. (Staff / El Diario)Nombre: Juan Carlos Moreno OchoaOriginario: Chínipas, ChihuahuaFecha de nacimiento: 27 de febrero de 1974Orden de aprehensión: causa penal 1913/2017Domicilio: ChínipasFuente: Fiscalía General del Estado

