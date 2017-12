Renuncian funcionarios electorales al sur del estado

Hidalgo del Parral– Luego de la designación como funcionarios de casillas se presentaron en la Oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral (IEE), escritos de renuncia firmados por personas seleccionadas para conformar los organismos electorales municipales.



La vocería del IEE informó que apenas el pasado 5 de diciembre, se aprobó la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para el procedimiento de selección de presidentes secretarios y consejeros de las Asambleas Municipales designando a los integrantes de los 67 municipios.



Sin embargo posterior a dicha designación, en diversas fechas, se recibieron en la oficialía de partes de este organismo electoral local, escritos de renuncia firmados por trece personas seleccionadas para conformar los organismos electorales municipales aludidos, entre ellos los de Guachochi López y Santa Bárbara.



Agregó que de esta manera y una vez realizado los procesos necesarios, las asambleas municipales quedaron de la siguiente manera Guachochi. La C. Nidia Ivonne Payán Cázares presentó su renuncia como Consejera, por lo que en su lugar se designa a la C. Ramona Leticia Chávez Ayala, quien había sido nombrada como Suplente; concluyen así, por ahora, las sustituciones en esta asamblea municipal a fin de salvaguardar la idoneidad y balance en la conformación colegiada.



Asamblea Municipal de López. La C. Adriana Luján Nañez presentó su renuncia como Consejera Presidenta, por lo que en su lugar se designa a la C. Arely Berenice Hernández Vargas, quien había sido nombrada Consejera Suplente; concluyen así, por ahora, las sustituciones en esta asamblea municipal a fin de salvaguardar la idoneidad y balance en la conformación colegiada.



Asamblea Municipal de Santa Bárbara. La C. Abigail Berenice Martínez Garibay presentó su renuncia como Presidenta, por lo que en su lugar asume la Presidencia el C. Aarón Efrén Paredes Guerrero, quien había sido designado como Secretario. En consecuencia, la Secretaría queda vacante por lo que se designa al C. Diego Alberto Vázquez Montejo como Secretario; éste, a su vez, deja vacante la consejería por lo que se designa al C. José Antonio Ibarra Martínez, quien había sido nombrado como Suplente; concluyen así, por ahora, las sustituciones en esta asamblea municipal a fin de salvaguardar la idoneidad y balance en la conformación colegiada. (Iván Gallardo/El Diario)