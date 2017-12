Chihuahua– Ante la violencia que se vive en el estado, hace falta más presencia de elementos del Ejército y Policía Federal en Chihuahua, señaló el presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Luis Alonso Valles Benítez.Señaló que hasta el momento los elementos que hay no entran a algunas localidades, por lo que se requiere que se destinen más agentes en áreas de vigilancia e investigación.Destacó que además de más policías, un factor clave es la coordinación de los tres ámbitos de gobierno para evitar que los delincuentes queden en libertad por fallas en la integración de expedientes, y endurecer las penalidades.Indicó que se hablaba de que en el estado había unos 400 agentes de la Policía Federal y de que llegarían otro 500, pero no se sabe si en realidad llegaron y si están trabajando.El presidente de Ficosec apuntó que es preocupante la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua, sobre todo en materia de homicidios dolosos, en donde aún faltan por contabilizar los hechos de diciembre y ya se rebasó la cifra total del 2016.Detalló que el año pasado se registraron mil 232 homicidios en la entidad y al cierre de noviembre de este año sumaban mil 288.Valles Benítez dijo que al desagregar las cifras se puede ver que hay una contención de hechos en la ciudad de Chihuahua, ya que por ejemplo, hubo meses como septiembre que se registraron 75 homicidios y en octubre la cifra bajó a 60.Indicó que sin duda que se quisiera tener cero acontecimientos en la ciudad de Chihuahua y otras plazas, pero eso no es posible, y ahora se ve más difícil cuando en la mayor parte del país, ha crecido en forma importante este delito de alto impacto.El presidente de Ficosec indicó que las cifras oficiales en cuanto a tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta es la de Acapulco con 113; en Chihuahua capital es de Chihuahua 50, Ciudad Victoria tiene 85, San Luis Missouri en Estados Unidos 60; Tijuana 55, Culiacán 52; Mazatlán 97 y Ciudad Obregón 41, entre otros.Señaló que el promedio estatal debería ser 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero este año el indicador en Chihuahua se fue hacia arriba. La media nacional también se fue a la alza y ahora anda en los 17 homicidios por cada 100 mil habitantes.El presidente de Ficosec reiteró que el indicador de homicidios es preocupante, pero también hay que recordar que Chihuahua llegó a traer más de 100 casos por cada 100 mil habitantes.Agregó que sin duda cuando la gente empieza a ver homicidios múltiples genera un pánico y alama social.Al hablar sobre la actuación de la autoridad, Luis Alonso Valles dijo que se percibe que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene carencias, ya que le falta más personal, aún cuando se dice que está por terminar una generación de su academia y van a contratar alrededor de 600 elementos.Finalmente reiteró que los elementos del Ejército y Policía Federal son limitados y hay ciudades donde no entran, por lo que esperan una participación más fuerte. (Manuel Quezada / El Diario)

