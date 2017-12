Gasta Estado 12 mdp en semanario que se desecha

La impresión y distribución del periódico oficial de Gobierno del Estado, ‘Cambio 16’, ha significado un gasto de recursos públicos de 12 millones 849 mil 880 pesos, indican datos de la Coordinación de Comunicación Social.En un año –de noviembre de 2016 a noviembre de 2017–, el Estado ha impreso 4 millones 400 mil ejemplares del semanario, que a la fecha suma 53 ediciones.Sin embargo, representantes de la sociedad civil lo calificaron como un desperdicio de material y recursos públicos, luego de que miles de ejemplares fueron desechados aún empaquetados en un negocio de compraventa de chatarra en Parral.Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez, lamentó el uso de los fondos del erario. Dijo que, además, no es una función del Gobierno hacer sus propios medios de difusión.“Está usurpando una tarea que no le corresponde. No se tienen los canales de difusión ni de interés”, expresó.El abogado insistió en que el periódico oficial de la administración no es un esfuerzo de comunicación y prueba de ello es dónde están terminando los ejemplares.“Es un desperdicio de material que no les importa, porque no les cuesta”, dijo.El hallazgo de miles de ejemplares del periódico estatal ocurrió en un establecimiento denominado “La Puerta de Oro” en Hidalgo del Parral.Esto fue puesto al descubierto por los mismos ciudadanos, ante la indignación por el despilfarro de recursos públicos.El tiraje que se encontró en la recicladora corresponde al número 50 de la semana del 27 al 4 de diciembre, así como el siguiente de 4 al 11 de diciembre.En promedio, cada ejemplar tiene un costo de 2 pesos con 92 centavos únicamente por impresión y distribución, según la respuesta entregada por la Coordinación de Comunicación Social a la solicitud de información pública a través de transparencia con folio 131302017.En mayo de 2017, de acuerdo con esos datos, ‘Cambio 16’ alcanzó un tiraje mensual récord con la impresión de medio millón de ejemplares, lo que significó un costo de un millón 15 mil pesos por impresión y 348 mil pesos por la distribución del semanario.Se observa además que de octubre a noviembre de 2017 el tiraje mensual disminuyó de 300 mil a 100 mil ejemplares.Eduardo Mariscal Ojeda, representante de la Federación de Abogados del estado de Chihuahua, dijo que hay poco interés por parte de la ciudadanía en esta publicación.“Tiene el giro que sólo el Gobierno le quiere dar a sus actividades. No hay réplica”, refirió.Señaló que es evidente la pobre divulgación del semanario, puesto que termina en la basura.El representante de la Federación de Abogados remarcó que en cualquier otro rubro en que se invierta lo destinado a ‘Cambio 16’ tendrá un mayor impacto en la comunidad y en las acciones de gestión de pública.De acuerdo con la información ofrecida por la Coordinación de Comunicación Social en otras respuestas a solicitudes de información, se han contratado diferentes empresas de distribución para asegurar la entrega del semanario incluso en áreas de la periferia de distintas ciudades.Además, según ha informado en reiteradas ocasiones el Gobierno del Estado, los propios servidores públicos se han encargado de la distribución de ‘Cambio 16’ en oficinas gubernamentales. (Itzel Ramírez, Cinthya Ávila / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.