Mueren dos personas en percances carreteros

En la víspera de Nochebuena, dos personas fallecieron y cuatro más resultaron lesionadas en percances carreteros que incluyeron un choque de frente y una volcadura.El primer caso fue reportado cerca de las 4 de la mañana de ayer en el kilómetro 183+100 de la autopista entre Sueco y Janos, a la altura del tramo conocido como ‘Vado Santa María’, donde murió una persona.De acuerdo con agentes de la Policía Federal, el choque frontal se registró cuando el conductor de una camioneta Ram blanca y placas de circulación ED84618, invadió el carril contrario y se atravesó en el camino de un auto Chevrolet Malibú café y que no contaba con placas.Rescatistas de la Cruz Roja se encargaron de rescatar el cuerpo del conductor del automóvil, quien perdió la vida tras la colisión y quedó prensado en los fierros de su unidad.El conductor de la camioneta pick up fue trasladado a un hospital de Casas Grandes con golpes en piernas y la cabeza.Para las 9:50 de la mañana se reportó que un conductor, identificado como Severino Naranjo, perdió la vida en la carretera Chihuahua y Ciudad Juárez.Elementos de la PF detallaron que el percance ocurrió en el kilómetro 131+800.En el interior del auto Aveo 2011 y placas EMV3763 encontraron al conductor, quien ya no contaba con signos vitales por las lesiones que recibió luego de que aparentemente volcó por rebasar las líneas delimitadoras de carril.Casi de forma simultánea, cerca de las 10 de la mañana, un autobús de pasajeros se quedó varado a un lado de la carretera a la altura del kilómetro 193 entre la ciudad de Chihuahua y Delicias.El reporte movilizó a cuerpos de seguridad y paramédicos, pero el guiador de la unidad 8231 de la empresa “Chihuahuenses” aseguró a los oficiales de la Policía Federal de Caminos que únicamente se orilló y se atascó en un desnivel por la gravilla, sin que se registraran personas heridas o daños materiales que le impidieran continuar con su camino a la ciudad de Durango.Finalmente, dos adultos y un menor de edad resultaron lesionados ayer al salirse del camino en la carretera Janos- Agua Prieta, informó la Policía Federal.La corporación detalló que a las 3:10 de la tarde se registró el percance en el tramo Janos- El Valle.Reportó que las personas lesionadas viajaban en un vehículo Ford F-150 café con placas de circulación EC64399 del estado de Chihuahua.Informó que la causa de la salida del camino fue por usar llantas en mal estado y los daños materiales fueron estimados en 30 mil pesos.Saldo Ubicación• Un muertoy un herido Sueco - Janos• Un muerto Chih. - Juárez• Camión varado Chih. - Delicias• Tres heridos Janos - Agua Prieta

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.