Chihuahua— La defensa de priista, Alejandro Gutiérrez, vinculado a proceso por peculado agravado, demandará a la Fiscalía General del Estado (FGE), “por fallas al debido proceso y por procedimientos especiales de administración de justicia”, anunció ayer el abogado que lleva su caso, Antonio Collado Mocelo.El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor particular del exsecretario general adjunto del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez mencionó que la demanda será “por fallas al debido proceso y falta de documentos que durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada en contra del político y empresario coahuilense, sólo tenía en su poder la representación social”.“Estamos pensando en presentar denuncias penales porque la Fiscalía de Chihuahua está haciendo cosas indebidas, entonces haremos un estudio a fondo, porque en el expediente de investigación que nos dieron, en las copias que recibimos minutos después de que comenzó la audiencia (de vinculación a proceso) también faltan documentos que señaló la fiscal (Priscila Aguilar Licón) en su acusación, y no los tenemos, entonces están violando los principios de oralidad y del debido proceso”, manifestó.—¿Cuál sería el fundamento legal para demandar a la FGE?—, se le preguntó.“No necesariamente por difamación, sino por procedimientos especiales de administración de justicia. Independientemente de la difamación y la calumnia que va quedar en muchas personas que se están mencionando, hay acusaciones sin causa, porque el tema que se ha mencionado es el fin de los recursos —250 millones de pesos— porque los testigos que tienen son protegidos, no sabemos a cambio de qué están declarando eso”.En la declaración que rindió ante el Ministerio Público el 25 de septiembre de este año el exsecretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez Herrera, involucrando al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, cita que hay un mensaje de texto en el que Beltrones supuestamente sabe del desvío multimillonario y responde (sic) “que no hay opción de retorno”, —¿Qué responden ustedes a eso?—, se le cuestionó al abogado Antonio Collado.“Carece completamente de pruebas porque solamente lo está diciendo Yáñez, él es una de las personas aleccionadas por ese tipo de declaraciones y lo que me queda claro es que todo el asunto va en contra del exgobernador Duarte, por lo que quieren la cabeza de Duarte y no les importa calumniar a cualquier persona”, abundó.En la opinión del abogado defensor, quien ha representado jurídicamente a personajes de la vida política nacional, las constancias que presentó la FGE en la pasada audiencia fueron utilizadas parcialmente por el juez de control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, para ayudar a la propia Fiscalía y dictar finalmente la medida cautelar de prisión preventiva en contra de su cliente, quien permanece recluido en el Cereso número 1 del municipio de Aquiles Serdán.“Ellos (FGE) están haciendo ver como que mi cliente recibió los depósitos por 250 millones de pesos y eso no fue cierto, en vez de los 4 millones —en la empresa “Jet Combustibles S.A. de C.V.— y en todo caso si es que existe algún delito”, sentenció.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.