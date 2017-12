Impugna Gutiérrez; va por amparo contra vinculación

Chihuahua— El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, anunció que presentará dos amparos para su cliente, uno contra la prisión preventiva y otro por la vinculación a proceso.“Es violatorio a las garantías individuales debido a que los recursos señalados como sustraídos (250 millones de pesos) son federales como dice el convenio, y no tomó en cuenta esos argumentos el juez Rodríguez, porque los recursos vienen de la Secretaría de Hacienda, entonces la jurisdicción tendría que ser federal y no local”, aseguró.En entrevista con El Diario, el abogado, con amplia amplia experiencia en la defensa de personajes de la vida política nacional, dijo que en consecuencia todo lo que ha actuado la Fiscalía General del Estado (FGE) es ilegal en contra de su representado.“Debido a que ellos (FGE) a sabiendas de que son recursos federales, consignaron y giraron la orden de aprehensión, sin citar en algún momento a Alejandro Gutiérrez violaron el debido proceso y la garantía de audiencia, así como la presunción de inocencia”, declaró.“Mi cliente –puntualizó– nada más tiene relación con un contrato, que es el de su empresa (Jet Combustibles, S.A. de C.V.) y se va dar puntual respuesta a la acusación, pero los otros cuatro contratos los desconoce y no son de él”.Subrayó que todos los dichos de los testigos “son porque ellos tienen beneficios, son protegidos de la Fiscalía de Chihuahua y han tratado esta investigación como si fuera delincuencia organizada, vemos una clara parcialidad, no hay equidad ni equilibrio entre las partes”.Collado Mocelo se trasladó ayer a la Ciudad de México y acudió ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) y la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer si existe alguna investigación federal en contra del político y empresario coahuilense detenido.“Esta investigación la está manejando la Fiscalía de Chihuahua como si fuera la Procuraduría General de la República, como si fuéramos todos delincuentes organizados, no sabemos qué le prometieron a los testigos para poder declarar en ese sentido”, agregó.Comentó que durante la audiencia de vinculación a proceso del pasado jueves donde el juez de control, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, le impuso prisión preventiva a Gutiérrez, se observó que hay extractos iguales entre las declaraciones de varios testigos protegidos.“Al momento que la fiscal (Priscila Aguilar Licón) leyó las testimoniales de los testigos protegidos clave, hay frases exactamente idénticas y eso nos obliga a pensar que ellos están aleccionados”, afirmó.Sobre la resolución emitida por el juez de Control, quien vinculó a Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado agravado, el abogado calificó como “completamente parcial, excesivo y al momento de dictar la vinculación a proceso metió datos (el juez) que no los había puesto la Fiscalía ni nosotros, como que todo se hizo para que el Partido Acción Nacional no llegara a la gubernatura, posiblemente el juez esté influenciado por el Gobierno y el propio ejecutivo del Estado”, afirmó.En la vinculación a proceso, añadió, el juez cometió un error diciendo que todo el dinero entró a la cuenta de Gutiérrez “y eso no fue cierto, lo único que ingresó fueron los 4 millones de pesos a su empresa. Las constancias las utilizó de una manera parcial para ayudar a la Fiscalía y tratar de evitar que obtuviera una medida distinta señalando que es falso que todo ese dinero entró a su cuenta”.