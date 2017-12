Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó ayer que Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado el pasado martes en una brecha de Álamos, Sonora, aparece en las carpetas de investigación como el autor material del homicidio de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea.Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía lo buscaba por estos hechos, en Chihuahua no se le había girado orden de aprehensión por este delito ni algún otro.De acuerdo con fuentes policiacas que pidieron la reserva de su identidad, Zavala Corral no aparece en los registros de la Plataforma México, la red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y de personal de Seguridad Pública.El portavoz de la FGE, Carlos Huerta Muñoz, dijo que ya se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Sonora toda la información relacionada con el asesinato de Zavala Corral, de 25 años, registrado el pasado 19 de diciembre.Entre los datos se pide especificar la causa de muerte, el resultado de la necropsia y las pruebas que acreditan la identidad de la persona y la de familiares que solicitaron la entrega del cadáver.Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sonora informó ayer a través de su vocero, Daniel Sinohui, que hasta el momento no contaban con más datos sobre esta persona y lo único que tenían eran los datos recabados sobre su homicidio.“La investigación del mismo está en curso y por ley no podemos revelar detalles para no entorpecer la misma”, argumentó.El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, continuaba ayer en la Ciudad de México, por lo que no pudo realizar él oficialmente el anuncio de la muerte de Zavala, quien era buscado por las autoridades estatales junto con los autores intelectuales, quienes están plenamente identificados.Según medios de comunicación de Sonora, Zavala recibió un impacto de bala a la altura del corazón.Además difundieron que Zavala Corral se jactaba de haber sido quien privó de la vida a Breach, por lo que se le terminó la protección que le brindaba el grupo delictivo “Los Salazares”, que opera en aquella región.“Luego de matarlo abandonaron su cuerpo en una brecha en Álamos, Sonora, cerca de la frontera con el estado de Chihuahua y Sinaloa. Él es quien aparece en la carpeta de investigación como el homicida material” consignó “TribunaNoticias” en palabras del fiscal César Peniche.Según testimonios de habitantes del ‘pueblo mágico’ Zavala se jactaba de haber matado a “una periodista muy importante” por encargo del grupo delictivo “Los Salazares”, que opera bajo el mando del Cártel de Sinaloa.Breach, de 54 años y conocida por sus denuncias contra el crimen organizado y la corrupción política en Chihuahua, fue asesinada el pasado 23 de marzo afuera de su casa cuando se disponía a llevar al colegio a uno de sus hijos en su camioneta particular.El portal “Entretodos” difundió que de acuerdo con la investigación, el móvil del homicidio de Miroslava fue una venganza de “Los Salazares”, grupo al que pertenecían familiares de Juan Salazar Ochoa, exprecandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas.Dicho grupo habría contratado para matar a la periodista a Zavala Corral, quien meses atrás burló un cerco policiaco donde pretendía ser detenido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.